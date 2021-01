Concurenta: Listarea Hidroelectrica, dar si a altor companii de stat, trebuie facute cat mai repede

Listarea Hidroelectrica si a companiilor de stat, prin reglementari transparente

"Asteptam cu totii sa vedem fluxuri mai mari de capital, ceea ce se poate traduce si in valori mai bune. Desigur, trebuie sa ajutam atragerea fluxurilor de capital daca vom creste si oferta. Si aici, desigur, ne vom stradui cu totii sa acceleram listarea Hidroelectrica si posibil si a altor companii unde statul are o prezenta majoritara si care vrea sa ramana majoritara", a declarat Chiritoiu.Potrivit lui, cand a pornit Fondul Proprietatea exista o doza de scepticism."Imi aduc aminte ca seful meu de la vremea respectiva era sceptic privind aceasta metoda de a compensa fostii proprietari, de a-i despagubi pe oameni. Ce am inteles din acesti ani este ca principalul beneficiu pe care l-a adus Fondul Proprietatea in economie a venit din partea guvernantei economice", a mai spus seful Concurentei.Conform acestuia, este important ca in Romania sa fie creat un cadru de reglementare transparent care sa permita companiilor sa ia deciziile cele mai potrivite."Fondul Proprietatea e prezent si in alte companii ale statului care nu merg stralucit: Posta Romana, Complexul Energetic Oltenia. Deci, in decursul anilor, am avut discutii cu FP si ne-a ajutat in a dimensiona corect masurile de sprijin in privinta acestor companii. Unde am avut anumite tensiuni intre modul in care vedea FP si modul cum vedeam noi lucrurile a fost in situatia companiilor cu pozitie de monopol, gen Portul Constanta, Aeroportul Bucuresti", a afirmat Bogdan Chiritoiu.Acesta este de parere ca statul trebuie sa imbunatateasca mecanismele de reglementare pentru situatii de monopol."Sunt increzator ca in urmatoarele luni si in urmatorii ani vom reusi sa fructificam oportunitatile pe care le avem, sa cream acel cadru de reglementare transparent care sa permita oamenilor sa ia deciziile pe care le cred ei cele mai bune pentru firma lor", a afirmat presedintele Consiliului Concurentei.