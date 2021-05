Guvernul incepe "curatarea" companiilor de stat. Ce a pregatit "special" pentru fiecare societate

Listarea Hidroelectrica va crea un cerc virtuos

Un pachet de 10% din companie, rezonabil

Ce alte companii de stat mai sunt sub lupa Guvernului

- Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A continua procesul de restructurare/reorganizare in vederea eficientizarii activitatii si a restabilirii viabilitatii pe termen mediu si lung.

- Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. a intrat, incepand cu data de 14.11.2019, in procedura generala de insolventa, la cererea creditorilor societatii.

- Compania Nationala a Uraniului S.A. (CNU), conform Planul de reorganizare/lichidare a sectorului uranifer din Romania, are in vedere incetarea activitatii de exploatare a zacamantului de la Crucea Botosana, transferul licentei de exploatare a zacamantului Tulghes Grinties, judetul Neamt, precum si transferul activelor de pe Platforma Feldioara din cadrul Companiei Nationale a Uraniului S.A. catre Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. Ulterior, compania va intra in procedura de lichidare.

La acest capitol intra in rol oferta publica primara pentru vanzarea unui pachet de 10% actiuni nou emise la SPEEH Hidroelectrica S.A., prin majorare de capital social. Potrivit lui Claudiu Cazacu, analist financiar, numai aceasta companie valoreaza 5,5 miliarde de euro.Dar pe langa aceasta, care este perla coroanei, mai sunt si alte companii de stat care sunt vizate de restructurari."Listarea Hidroelectrica este un pas mult asteptat de piata. Efectele benefice vor fi la nivelul lichiditatii bursei si, pe de alta parte, la nivelul vizibilitatii bursei. Aici vorbim de doua aspecte, atat de vizibilitate in plan intern cat si de vizibilitate in plan extern. Exista o serie de investitori care pana acum nu au fost convinsi de lichiditatea si de oferta din piata de capital romaneasca. Ei bine, pentru acestia, listarea Hidroelectrica poate sa fie elementul hotarator care inclina balanta in favoarea participarii la piata romana de capital. Acest lucru va veni cu efecte favorabile in lant", ne-a declarat strategul in consultanta financiara.Potrivit lui, mai multa lichiditate pe piata si mai mult interes din partea unor investitori, fie rezidenti sau nerezidenti, va duce la un nivel de valoare mai bun nu doar al acestor companii ci si al pietei in general, ceea ce, la randul sau, fiind un nivel de valoare mai bun va incuraja alte companii sa se listeze."Din perspectiva statului trebuie sa ne gandim daca pretul este unul foarte bun si daca privim catre bursa, care acum este la cote maxime, asemeni burselor internationale, as spune ca este un moment care pare prielnic. As spune ca se echilibreaza dorinta pietelor de a vedea marfa noua si de a observa o lichiditate in crestere cu nevoia statului de a obtine un pret rezonabil. Deci timing-ul este unul rezonabil", a mai afirmat Claudiu Cazacu.Expertul spune ca la o companie mai mica un pachet de 10% pentru listarea ar fi fost probabil prea putin, dar la o companie de talia Hidroelectrica, aceasta este acceptabila."Sigur, dorinta investitorilor potentiali ar fi sa existe cat mai multa oferta pentru a avea de unde sa acumuleze si apoi cu cat oferta este mai mare cu atat pretul este mai mic. Dar dupa parerea mea este un pachet rezonabil cel de 10%. In momentul de fata, Hidroelectrica valoreaza undeva la 5,5 miliarde de euro. Hidroelectrica este o companie care daca ar fi scuturata de contractele paguboase ar fi generatoare consistenta de profit si mai ales ca preturile la energie au fost unele in crestere in ultima perioada", a constatat Claudiu Cazacu.Executivul vizeaza atat accelerarea implementarii reformelor structurale in sectorul companiilor de stat, cat si reorganizarea/restructurarea companiilor de stat din sectorul energetic.In ceea ce priveste reorganizarea/restructurarea unor companii de stat se au in vedere urmatoarele masuri:De asemenea, la Uzina Automecanica Moreni si la Societetaea Baita SA, care apartin de Ministerul Economie, au fost schimbati membrii din Consiliul de Administratie.Mai mult, Ministerul Transporturilor are in plan, taieri de salarii la trei aeroporturi care se afla sub administrarea sa.