Cum arata lucrarile la lotul 1 al Autostrazii Sibiu - Pitesti. "Exista 27 de structuri pe acest tronson definite ca poduri" VIDEO

"Vorbim de pe axul 50 al Podului (una dintre axele principale) unde lucrarile sunt realizate in prezent. Este una dintre axele care va sustine executia in consola echilibrata a podului. Folosim un sistem de carucioare si se va betona tot podul din sectiuni de 4 sau 5 metri, inaintandu-se simetric de pe fiecare cap de pilon. In axul 40 care este in spatele nostru in partea dreapta pe calea spre Pitesti avem capul de pila care este finalizat", subliniaza Bogdan Alexandru."In moemntul de fata avem in jur de 100 de oameni mobilizati ca forta de munca in santier. Mobilizarea pe santier este suficienta in momentul de fata. Cand va fi nevoie vom suplimenta efectivul de muncitori pe santier.Ne gandim chiar la un schimb de noapte deoarece ne dorim si sigur vom reusi sa fim in timp cu aceasta lucrare. Avem sprijin din toate partile si facem tot posibilul sa ne incadram in timp", a concluzionat inginerul Cristea Robert.