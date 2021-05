Asociatia Forestierilor, raspuns pentru Agent Green: Lucrarile forestiere desfasurate pe Valea Cerbului sunt perfect legale

Acestia au facut precizarile dupa ce, la inceputul acestei saptamani, Agent Green a organizat un protest in Parcul Natural Bucegi in cadrul caruia a acuzat ca pe Valea Cerbului au loc taieri ilegale de arbori."In urma acestui eveniment, compania de exploatare forestiera care avea lucrari in zona a fost imediat verificata de institutiile abilitate. Toate verificarile autoritatilor au ajuns la aceeasi concluzie: exploatarea avea toate documentele, autorizatiile si avizele in regula. Padurea in care se desfasurau lucrari forestiere este proprietate privata si nu se afla in nicio zona de protectie, ci in zona de management durabil in care se pot face astfel de lucrari", spun cei de la ASFOR.Potrivit acestora, nu este nici in zona de protectie a Parcului Natural Bucegi, nici in Rezervatia Naturala "Abruptul Prahovean" si nici nu este o padure virgina, asa cum au spus organizatorii protestului."Lucrarile de exploatare s-au desfasurat intr-un interval de timp mai lung decat cel stabilit initial din cauza conditiilor meteo nefavorabile. In luna martie, pe Valea Cerbului era zapada de un metru inaltime. Termenul de finalizare a lucrarii a fost prelungit, dar si acest lucru s-a facut cu toate aprobarile si avizele necesare. Lucrarea este conforma cu amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Azuga si a fost avizata si de Administratia Parcului Natural Bucegi", mai relateaza ASFOR.reprezentantii asociatiei sunt de parere ca, asemenea actiuni spectaculoase, dar fara nici un suport legal care sa le legitimeze, aduc prejudicii companiilor forestiere romanesti, singurele licentiate sa exploateze lemn in tara noastra."Intelegem ca sunt ONG-uri care trebuie sa arate preocupare pentru protejarea mediului, dar un dialog prealabil poate dezamorsa o situatie ca aceasta, inutil si artificial inflamata. ASFOR sustine exploatarea responsabila si sustenabila a lemnului romanesc. Protejarea padurilor este parte a activitatii noastre, a forestierilor. Iar exploatarea si prelucrarea lemnului trebuie sa continue. In fiecare casa exista obiecte de lemn, mobilier, rame de usi si ferestre, instrumente muzicale sau jucarii de lemn. Suntem pastratori ai unei mari traditii a lemnului. Lumea moderna redescopera casele si cladirile din lemn. O lume fara lemn ar fi, poate, una de plastic. Nu credem ca cineva isi poate dori asa ceva", mai spun cei din ASFOR.