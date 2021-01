Noua lucruri interesante pe care trebuie sa le stii despre Bitcoin

CITESTE SI:

Iata cateva informatii "exotice" pe care e bine sa le stii inainte de a aprofunda serios povestea Bitcoin.1. Poate cel mai interesant lucru care pare acum de "noaptea mintii" este legat chiar de prima tranzactie cu Bitcoin care a fost realizata vreodata. Laszlo Hanyecz este persoana care a facut prima tranzactie de acest fel, el cumparand, pe data de 22 mai 2010, doua pizza cu 10.000 de Bitcoin. Cum credeti ca se simte acum stiind ca a dat pe cele doua pizza atunci echivalentul a 400 de milioane de dolari acum?Si, in cazul in care nu v-ati dat seama, aceasta este cea mai scumpa tranzactie de mancare din istoria omenirii. Ziua in care Hanyecz a cumparat cele doua pizza se numeste acum "Bitcoin Pizza Day", ea fiind sarbatorita de toti entuziastii de criptomonede din lume. Mai putin, probabil, de Laszlo Hanyecz.2. Dar, sa stiti ca am avut cazuri de genul acesta si in Romania, bine, mult mai recente si nu asa de "flagrante". In 2018, la noi s-a produs prima tranzactie imobiliara cu Bitcoin, atunci cand s-a cumparat primul apartament cu 4 Bitcoin. La vremea aceea, proprietarii au platit echivalentul a 32.000 de euro, adica 8.000 de euro per Bitcoin. Ca sa iasa pe plus, actualii proprietari ai respectivului apartament, ce zicei, vor reusi sa-l vanda vreodata tot cu 4 Bitcoin de la valoarea de astazi?3. In afara de pizza in SUA si apartamente in Romania, mai exista si alte lucruri "ciudate" pe care le poti cumpara cu Bitcoin. In lume exista vanzatori care accepta Bitcoin pentru achizitia de capre, tunuri de buzunar, o vacanta in spatiu sau chiar un show privat de webcam.4. Se pare ca Bitcoin a fost creat de o persoana sau un grup de persoane care poarta numele Satoshi Nakamoto. Ce se stie sigur este ca numele este un pseudonim pentru a tine secreta identitatea creatorilor criptovalutei.Numele tradus din japoneza are si un inteles: Satoshi - gandire limpede, Naka - interior, Moto - Fundatie. Va lasam pe voi sa deslusiti intelesul acestui nume.5. Legat de numele Satoshi Nakamoto a aparut si o teorie a conspiratiei. Sunt persoane care cred ca NAKAMOTO vine de la "NATO amok" - NATO fiind Organizatia Tratatului Nord Altantic, iar "amok" - care se traduce prin "a te comporta incontrolabil".6. Si daca Nakamoto da apa la moara conspirationistilor, Satoshi are un rol mai important in toata ecuatia complicata din jurul Bitcoin. Ca orice moneda, fie ea si virtuala, Satoshi este cea mai mica denominatie a Bitcoin prin care se pot face tranzactii. Asa cum dolarul are centul, iar leul, banul, Bitcoin are Satoshi.7. Bitcoin, ca orice moneda, are si ATM-uri. Se estimeaza ca in SUA sunt cateva mii de astfel de bancomate, dar nici Romania nu face exceptie. In centrele comerciale puteti gasi anumite bancomate de la care puteti achizitiona Bitcoin, daca sunteti atat de instariti sau parti de bitcoin... daca nu sunteti Ion Tiriac , asa ca noi, restul.8. In total, la nivel mondial nu se pot mina decat 21 de milioane de monede Bitcoin, iar pana acum au fost minate 18,5 milioane de monede. Cu toate acestea, se estimeaza ca ultima moneda Bitcoin va fi minata de abia peste 20 de ani, in 2040.9. Lucrul poate cel mai interesant l-am pastrat pentru la sfarsit. Desi se crede ca Bitcoin este prima moneda virtuala, acesta nu este decat un mit, ca sa nu-i spunem o greseala.Prima criptomoneda a fost creata in 1989 de catre David Chaum. Este vorba despre DigiCash care a fost construita tot pe protocoale criptografice, exact ca Bitcoin, numai ca aceasta nu era deloc populara.