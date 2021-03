Lege impotriva ofertelor inselatoare: Magazinele, obligate sa afiseze la reduceri care a fost cel mai scazut pret din ultimele 30 de zile

Schimbarile propuse de ANPC

"Orice notificare de reducere a pretului indica pretul anterior aplicat de comerciant pentru o perioada determinata, inainte de aplicarea reducerii de pret. Pretul anterior reprezinta cel mai scazut pret practicat de comerciant in perioada ultimelor 30 de zile inainte de data aplicarii reducerii de pret.

In cazul bunurilor susceptibile a se deteriora sau a se perima rapid (in special alimentele), pretul anterior reprezinta cel mai scazut pret practicat de comerciant in perioada ultimelor 10 zile inainte de data aplicarii reducerii de pret.

In cazul in care produsul a fost prezent pe piata mai putin de 30 de zile, pretul anterior reprezinta cel mai mic pret practicat de comerciant de la data punerii produsului pe piata, inainte de data aplicarii reducerii de pret.

Daca reducerea de pret este majorata treptat in perioada ultimelor 30 de zile, pretul anterior este considerat pretul fara reducere inainte de prima aplicare a reducerii de pret".

"Conform Hotararii propuse de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), magazinele vor fi obligate, prin lege, sa afiseze la reducerile de pret care a fost cel mai scazut pret din ultimele 30 de zile inainte de oferta, scopul Hotararii fiind sa ofere clientilor o arma impotriva ofertelor inselatoare. Proiectul introduce un articol nou in H.G. nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare privind informatiile pentru consumatori legate de reducerile de pret.Pretul anterior reprezinta cel mai scazut pret practicat de comerciant in perioada ultimelor 30 de zile inainte de data aplicarii reducerii de pret, astfel incat consumatoul sa poata identifica in mod clar reducerea", precizeaza ANPC intr-un comunicat. ANPC vrea includerea urmatoarelor prevederi in HG privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare privind informatiile pentru consumatori legate de reducerile de pret:Reglementarea propusa de ANPC trebuie sa intre in vigoare la data de 28 noiembrie 2021 si ar urma sa se aplice efectiv incepand cu data de 28 mai 2022.