IMM-uri: Suntem de acord cu majorarea salariului minim care sa acopere inflatia pe 2020

"Vineri am avut Conventia Nationala (Conventia Nationala a Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania) si am un mandat din partea colegilor mei, iar mandatul e acela sa fim de acord cu o crestere care sa acopere rata inflatiei, adica 2,2%. Este normal sa fim de acord cu acest lucru pentru a acoperi o eventuala pierdere de putere de cumparare din partea angajatilor. Nu putem fi de acord cu o crestere asa cum este ea propusa de catre sindicate pentru ca, in acest moment, economia Romaniei nu are capacitatea sa plateasca noi cresteri de salarii", a declarat Jianu.Acesta este de parere ca majorarea salariului minim are consecinte si asupra celorlalte salarii pentru ca o grila salariala intr-o companie, intr-o institutie publica a statului se bazeaza pe salariul minim."Noi trebuie sa privim in ansamblu felul in care este crescut acest salariu minim. In egala masura, salariul minim are impact si asupra amenzilor. De exemplu, toate se raporteaza la salariul minim pe economie. Inca o data, insa, nu este nicio decizie luata. Se va discuta. Guvernul nu a exprimat un punct de vedere in acest sens", a mai spus Jianu.Potrivit lui, este nevoie de un mecanism de stabilire a salariului minim pe economie, care sa fie corelat cu inflatia, productivitatea muncii, evolutia economica."De mult prea mult timp nu avem un mecanism de stabilire a acestui salariu minim pe economie. El este supus arbitrariului. Vine un Guvern si spune: Eu il vad in felul acesta. Vine un Guvern si are un alt tip de gandire. El, insa, trebuie sa mearga pe tot ceea ce inseamna acoperirea inflatiei, pe ceea ce inseamna productivitatea muncii, pe ceea ce inseamna cresterea sau descresterea economica pentru ca nu poti sa te comporti la fel cand ai descrestere economica sau cand esti intr-o criza . Si trebuie sa existe formule matematice. Guvernul a venit anul trecut pentru prima oara si a prezentat un tip de modelare, care nu a prezentat insa o perspectiva", a mai spus seful IMM-urilor.