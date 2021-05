Barometru: 6 din 10 manageri sunt optimisti, dar rezervati in privinta viitorului

Economia, cu frana de mana trasa

Optimisti, dar rezervati

Ridicarea restrictiilor si posibila revenire la normalitate au crescut semnificativ optimismul investitorilor din economia romaneasca.Potrivit celei de-a VII-a editii a Barometrului Sierra Quadrant privind starea business-ului, 62% se considera optimisti in privinta viitorului economiei, considerand ca Romania se indreapta catre o directie buna. Numai 12% vad nori negri la orizont, iar restul (26%) au evitat sa raspunda, considerand ca exista inca destul de multe necunoscute in privinta perspectivelor economice.Cand va iesi economia din criza? Dincolo de datele de la Institutul National de Statistica, 71% dintre oamenii de afaceri chestionati considera ca depasirea perioadei de criza, la nivelul intregii economii, va interveni abia in a doua parte a anului viitor. Numai 12% vad o revenire economica sustenabila in 2021 (S2), iar restul au evitat sa raspunda.Intrebati care sunt atuurile economiei in perspectiva iesirii din criza, 47% dintre respondenti au indicat revenirea consumului, 19% se bazeaza pe atragerea fondurilor UE, 13% au indicat costurile logistice relativ scazute din Romania, 11% au mentionat forta de munca, iar restul alte motive.In opinia investitorilor, cea mai mare provocare in prezent ramane pandemia si efectele sale (restrictii, scaderea consumului etc.), mentionata de 58% dintre acestia. In topul temerilor se mai situeaza dinamica inflatiei (43%), cresterea cursului euro (38%), accentuarea blocajului financiar (27%) si accesul limitat la finantare (13%)."Evolutia impredictibila a pandemiei COVID, dincolo de dinamica vaccinarilor, pune in continuare sub semnul intrebarii reluarea consumului, principalul motor al economiei. Este, in continuare, foarte dificil sa iti creionezi un plan de business in conditiile situatiei sanitare", afirma Ovidiu Neacsu, partener asociat Sierra Quadrant.In ceea ce priveste cresterea preturilor, aceasta genereaza deja costuri semnificative, pe intregul lant economic."Scumpirea materiilor prime, cresterea costurilor cu utilitatile, cu carburantii, sunt de natura sa creeze dificultati semnificative intr-o economie fragila, cum este cea romaneasca, in care transpunerea directa in pret a acestor costuri poate duce compania direct in insolventa in conditiile puterii de cumparare reduse", a mai spus acesta.La un an de la debutul pandemiei, marea majoritate a firmelor romanesti si-a restructurat afacerile.67% dintre investitorii chestionati in barometru au declarat ca si-au reorganizat business-urile, in asa fel incat sa faca fata provocarilor generate de scaderea consumului, de restrictiile de circulatie si de accesul tot mai limitat la finantare.Principalele decizii au vizat optimizarea costurilor logistice (chirii, utilitati, parc auto etc.), mentionata de 73% dintre cei chestionati, reconfigurarea ofertelor (49%), reducerea creditului furnizor (34%), reduceri de personal/scaderea salariilor (21%) si digitalizarea activitatilor companiilor (29%)."Restructurarea afacerilor a fost cuvantul de ordine in 2020 si continua si in 2021. Anul COVID a adus scaderi semnificative de activitate in multe domenii de activitate, iar masurile luate la timp au salvat multe business-uri. Nu insa pe toate. Exista, din pacate, un numar foarte mare de companii care se afla in dificultate financiara si care functioneaza cu frana de mana trasa. Adica sunt la limita supravietuirii, iar perspectivele nu sunt dintre cele mai incurajatoare", arata concluziile barometrului.Sierra Quadrant estima, luna trecuta, ca in aceasta situatie se afla peste 60.000 de companii din zona IMM-urilor, cele mai multe din domenii afectate de restrictiile impuse de pandemie.Potrivit expertilor, numarul firmelor in dificultate ar fi fost mai mare daca statul nu ar fi sustinut, in timpul pandemiei, supravietuirea acestora."Amanarea platii taxelor, a ratelor si leasingurilor bancare, platile facute pentru somajul tehnic, programul IMM Invest - au fost elemente care au mentinut pe linia de plutire o economie in care nevoia de finantare e uriasa si in care peste 90% dintre companii sunt slab capitalizate", mai spun specialistii.Vestile bune din economie nu trebuie sa ne faca sa ne imbatam cu apa rece, spun expertii de la Sierra Quadrant. Economia isi va reveni, treptat, insa perspectivele unui reviriment solid inca din acest an sunt reduse."Eliminarea restrictiilor este prima conditie, pentru ca este singura in masura sa restarteze consumul, sa recladeasca increderea firmelor si a populatiei. Apoi trebuie sa se indeplineasca si celelalte, precum mentinerea inflatiei intr-o limita acceptabila, cursul euro etc. Abia apoi vom putea vorbi de o crestere economica sustenabila, dincolo de cea statistica", arata concluziile barometrului.Potrivit companiei, revenirea economica in 2021 ar trebui asociata literei,, K'', mai mult decat celei sub forma de "V"."Unele sectoare vor continua performanta buna reusita in acest an pandemic si vor creste, precum comertul online, livrarile, IT & C-ul in general, pharma, healthcare, constructiile. Altele, din pacate, vor continua sa functioneze, in 2021, la limita supravietuirii, precum agricultura , industria prelucratoare, sectoarele tehnologice in general dar si HORECA. In aceste sectoare, revenirea la nivelul din 2019 va fi una graduala, probabil abia din 2022", afirma specialistii.Astfel ca, si in urmatoarele luni, restructurarea, optimizarea business-urilor se vor afla in prim-plan."Revenirea economica trebuie pregatita. Trebuie sa iti gasesti fondurile necesare, forta de munca, produsele si serviciile adaptate noii realitati economice. Mare atentie insa la cum iti construiesti perspectivele, pentru ca viitorul poate aduce multe surprize, in contextul pandemiei. Asa ca este mai bine sa fii rezervat si sa iti pregatesti compania, business-ul, si pentru zile negre", mai spun acestia.Barometrul Sierra Quadrant privind starea economiei, editia a VIII-a, a fost efectuat de compania de consultanta Frames si Sierra Quadrant in perioada 3-11 mai 2021, prin chestionare online, telefonic si email, pe un esantion reprezentativ de 320 de firme din diverse domenii de activitate, de la comert , la servicii financiare, agricultura, energie, confectii, IT etc.La barometru au raspuns, in total, 1643 de persoane. Profilul respondentilor a fost reprezentat de antreprenori, manageri de companii, middle si top management, cu studii superioare, 58% barbati si 42% femei, cu o varsta medie de 45 de ani.