Mania testelor antigen cuprinde Romania. In graba achizitiei, unii romani cumpara testele gresite

De ce nu este indicat sa iti faci singur testul

Oximetrul nu trebuie sa lipseasca din casa

Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM) a interzis comercializarea lor in farmacii dintr-un singur motiv: ele sunt destinate folosirii de catre profesionisti. Cum ANMDM nu poate interzice comercializarea lor online, a recomandat ca acestea sa se vanda cu mentiunea "doar pentru uz profesional"."Testul antigen este cel mai nou tip de testare si, in acest moment, este singurul test rapid care detecteaza virusul COVID-19. Acest test detecteaza antigeni, respectiv partea de virus pe care sistemul nostru imunitar o recunoaste. Testul antigen poate indica infectia in faza acuta a bolii. Acest lucru este valabil si pentru persoanele fara simptome, daca infectia este activa. Testul este de uz profesional, ceea ce inseamna ca se recomanda ca prelevarea probei si interpretarea rezultatelor sa se faca de catre personal medical calificat", anunta Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale.De asemenea, Agentia Nationala a Medicamentului precizeaza aceste teste nu sunt de autotestare. Testele rapide pentru autotestare au un alt regim de introducere pe piata, cu implicarea unui organism notificat care evalueaza conformitatea acestor produse.Am sunat la mai multi vanzatori de teste antigen si, in timp ce unii ne-au clarificat de ce nu este bine sa ne facem singuri testele, altii ne-au spus romanii nu fac diferenta intre unele teste."Noi vindem aceste teste, dar nu va recomandam sa le faceti singur pentru ca este nevoie de ajutorul unui cadru medical in a va recolta probele pe cale nazofaringiana prin tamponare pentru ca trebuie insistat putin mai adanc in canalul nazal. In cazul in care nu il faceti cum trebuie, va puteti rani singur si puteti compromite si proba daca nu sunteti atent. Daca totusi insistati sa-l faceti singur introduceti usor tamponul in nazofaringe prin nas. Cand se intalneste rezistenta, inseamna ca ati ajuns la nazofaringele posterior. Rotiti usor tamponul, apoi scoateti-l pentru a obtine proba de tampon nazal.", ne-a declarat reprezentanta unui comerciant online.Pe de alta parte, un alt comerciant ne spune ca foarte multi romani cumpara testele rapide de COVID crezand ca sunt teste antigen. "Testele de sange nu sunt teste antigen. Testele de anticorpi sunt cele care necesita recoltare de sange si pe acelea chiar vi le puteti face si singur acasa", ne-a spus un alt comerciant.Desi ANMDM a interzis comercializarea lui in farmacii, sunt unele dintre acestea care-l vand online la pret de 44 de lei bucata. Si se pare ca acesta vine direct din China, desi autoritatea spune ca acestea trebuie sa aiba certificare europeana.Distrubuitorii directi vand un pachet de 20 de teste antigen la un pret de 800-900 de lei, in timp ce magazinele online au preturi 1.350 de lei pentru 25 de teste. Cele mai ieftine kit-uri sunt cele la 5 teste si au pret de pornire de 300 de lei per pachet.Oximetrele sau pulsometrele au ajuns si ele dispozitive nelipsite din casele romanilor, magazinele online inregistrand cresteri majore si pe acest segment. Aparatele sunt esentiale pentru cei care trec prin infectia cu COVID pentru ca-si pot masura nivelul de oxigen din sange. In felul acesta, cand scade sub un anumit nivel vor sti ca situatia se inrautateste si poti suna din timp la 112.Preturile acestor dispozitive au scazut semnificativ in ultimele doua luni. Astfel ca, daca la inceputul toamnei pretul mediu pentru un oximetru ajungea la 100 de lei, acum, acesta poate fi achizitionat si cu 40-50 de lei.