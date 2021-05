Sectorul britanic de retail va trece printr-un "tsunami al inchiderilor" de magazine. Cere extinderea moratoriului privind plata chiriilor

Potrivit unui sondaj, doua treimi dintre retailerii britanici au fost informati de catre proprietarii spatiilor comerciale ca vor fi tinta unor actiuni in justitie pentru recuperarea chiriilor, de pa 1 iulie, cind va expira un moratoriu actual.Multi comercianti britanici inclusi in categoria "neesentiali" au fost nevoiti in ultimele 15 luni sa isi opreasca activitatile in timpul numeroaselor carantine legate de Covid-19, acumuland datorii pentru chirii restante in valoare de 2,9 miliarde de lire sterline (4,1 miliarde dolari), potrivit BRC.Pandemia a afectat grav sectorul de retail, iar date din aceasta industrie arata ca 1 din 7 magazine este deja nefunctional.Sondajul realizat de BRC arata ca 80% dintre chiriasi afirma ca unii proprietari le-au dat termen de sub un an pentru a plati datoriile restante.In lipsa unei actiuni, incheierea moratoriului va duce la inchiderea a mii de magazine, a declarat directorul general al BRC, Helen Dickinson.Ea a cerut guvernului britanic sa permita prelungirea moratoriului referitor la chiriile restante pana la sfarsitul acestui an.