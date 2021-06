Britanicii nu mai vor imigranti din UE slab calificati, desi tara se confrunta cu o lipsa acuta a fortei de munca

Intr-un interviu acordat acestei agentii, secretarul de stat insarcinat cu imigratia in Ministerul de Interne britanic, Kevin Foster, a exclus posibilitatea relaxarii masurilor stricte privind imigratia post- Brexit pentru ca astfel de sectoare sa gaseasca mai usor forta de munca, dar le-a garantat cetatenilor comunitari care au obtinut un statut de rezident (sau asteapta sa-l obtina) ca le vor fi protejate drepturile."Libertatea de circulatia (cu UE) s-a terminat. Accept ca va exista o perioada de reajustare pentru anumite afaceri, dar imigratia este parte a strategiei britanice pentru piata fortei de munca. Atunci cand exista milioane de persoane in somaj temporar (ERTE) si mult mai multi oameni fata de martie anul trecut care primesc ajutor de somaj, ar fi surprinzator ca solutia pentru acoperirea posturilor vacante sa fie angajarea din strainatate sau relaxarea regulilor privind imigratia", a explicat oficialul britanic.Prin urmare, el a indemnat angajatorii britanici ca pentru muncile slab calificate sa caute cu prioritate angajati in tara si sa renunte la practica de a contracta persoane din strainatate pe care sa le plateasca cu un salariu minim, mai ales ca in lunile urmatoare in Regatul Unit va inceta programul de somaj temporar.In prezent, exemplifica Kevin Foster, in circumscriptia pe care el o reprezinta sunt peste 7.000 de persoane care beneficiaza de acest program, multe dintre ele provenite tocmai din sectorul HoReCa ce se plange acum de lipsa fortei de munca.Pe 30 iunie expira termenul pentru solicitarea rezidentei in Regatul Unit, in cadrul procedurii #EUSettlementScheme destinata cetatenilor europeni care se aflau pe teritoriul acestei tari pana la 31 decembrie 2020.Vor exista totusi cateva exceptii, cum este cazul persoanelor cu probleme de sanatate, precum si cel al persoanelor eligibile pentru obtinerea unui statut de rezident in Regatul Unit, dar care nu au solicitat inca acest statut. Persoanele identificate de guvernul britanic ca se incadreaza in aceasta ultima situatie vor primi notificari sa solicite un statut de rezident in cel mult 28 de zile.Conform datelor Ministerului de Interne britanic, au fost primite din partea cetatenilor europeni circa 5,6 milioane de cereri pentru obtinerea unui statut de rezident in Regatul Unit, majoritatea solutionate favorabil.Pana la sfarsitul lunii martie 918.270 de cetateni romani au cerut statut de rezident in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord , in cazul a 852.310 dintre ei cererea fiind aprobata.Romanii sunt pe locul doi, dupa polonezi, in ordinea numarului cererilor aprobate. Insa numai 33% dintre romanii cu cererea aprobata au primit statutul de rezident permanent ("settled status"), ceilalti obtinand statutul de rezident temporar ("pre-settled status"), in timp ce procentul polonezilor care au obtinut statutul de rezident permanent este de 77%.Statutul de rezident permanent poate fi obtinut de catre persoanele care au trait in Regatul Unit cel putin cinci ani. Cele care au trait in aceasta tara mai putin de cinci ani pot primit statutul de rezident temporar, ce poate fi transformat in cel de rezident permanent odata ce solicitantul cumuleaza cei cinci ani de resedinta in Regatul Unit.Odata cu iesirea Regatului Unit din UE , cetatenii europeni care doresc sa lucreze in aceasta tara trebuie sa solicite o viza prin noul sistem de imigrare bazat pe puncte. Pentru a fi considerat eligibil, solicitantul trebuie sa demonstreze ca poate vorbi limba engleza la un nivel intermediar B1, are o oferta de munca la nivelul de calificare necesar de la un sponsor/angajator autorizat de Home Office si salariul minim anual oferit de catre sponsor/angajator este de 26.500 lire sterline sau egal cu nivelul de salarizare relevant domeniului de activitate (daca in domeniul de activitate salariul minim anual este mai mare de 26.500 lire sterline).Noul sistem de imigrare pe baza de puncte nu se aplica turistilor si nici cetatenilor europeni care au obtinut sau urmeaza sa obtina statutul de rezident permanent sau de rezident temporar.