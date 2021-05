Masini de lux, apartamente si criptomonede, scoase la licitatie de ANABI

In mai putin de un an de la lansarea portalului dedicat valorificarii bunurilor sechestrate in proceduri judiciare penale, ANABI a finalizat 58 proceduri, unele cu participare record atat din perspectiva numarului de participanti, cat si din cea a numarului de supralicitari.Aceste licitatii au avut ca obiect bunuri complexe, precum stocuri de marfa, monede virtuale, mijloace de transport feroviar, materiale de constructii, dar si bunuri individuale, in special autovehicule de lux sau obisnuite.Potrivit ANABI, pana acum, institutia a indisponibilizat sume in valoare de peste 933 de milioane de lei si a valorificat confiscari de aproape 30 de milioane de lei.Este de remarcat faptul ca, de la lansarea portalului, acesta a fost accesat de peste 128.010 de utilizatori unici, iar aproximativ 12% din utilizatori sunt din afara tarii. De asemenea, 500 de utilizatori au licitat deja pe platforma online.Rata de conversie in bani a bunurilor sechestrate valorificate este de peste 100% prin raportare la pretul net de evaluare si pretul efectiv incasat. Pe parcursul licitatiilor, ANABI asigura confidentialitatea tuturor participantilor la licitatie, iar dupa finalizarea unei licitatii, sumele de bani obtinute sunt depuse in contul unic administrat de Agentie, unde acestea devin purtatoare de dobanda.Prin digitalizarea procedurilor de lucru aferente organizarii acestor licitatii se asigura transparenta si accesul facil la informatii privind activitatea ANABI, fiind consolidate totodata mecanismele interne de management eficient al resurselor publice.Platforma online poate fi accesata aici: https://anabi.just.ro/licitatiionline