Masinile Google Street View, in Romania, de maine

Preluarea de imagini 360 de grade Street View in Romania va incepe vineri, 26 martie.Masinile Google Street View vor acoperi zone si localitati din toata tara, de la Bucuresti, Constanta, Calarasi, Ploiesti, Onesti sau Pascani, si pana la Sibiu, Cluj, Sighetul Marmatiei sau Arad. Lista actualizata si completa a zonelor care vor fi fotografiate de masinile Street View in Romania poate fi consultataGoogle Maps este disponibil, in prezent,in mai mult de 85 de tari, inclusiv in Arctica si Antarctica.In Street View, oamenii pot vedea imagini la 360 grade din numeroase locuri ale lumii, fie sosele, orase, monumente istorice, repere culturale, natura salbatica (pe pamant, pe sau in apa) si chiar spatiu.Serviciul este disponibil si in Google Earth si aplicatia Google Maps pentru telefoanele mobile. Google a preluat peste 16 milioane de kilometri de drumuri cu imagini Street View, o distanta care ar putea inconjura globul de mai mult de 400 de ori.Serviciul Street View este disponibil in Romania incepand cu 2010, cand au fost publicate primele imagini din cele mai importante orase pe Google Maps. Acoperirea Street View la nivelul intregii tari s-a realizat in 2012, atunci cand au fost preluate imagini de pe 40.000 de km de drumuri, 39 de orase si sute de obiective turistice.Extinderea Street View in Romania a continuat constant, fiind actualizate imaginile din marile orase si adaugate diferite obiective turistice, precum Salina Turda, Castelul Bran, Cetatea Alba Iulia, Muzeul National Brukenthal sau fluviul Dunarea.Cea mai recenta actualizare a imaginilor Street View in Romania a avut loc in 2019, cand au fost preluate imagini din cele mai importante orase din Romania si zonele adiacente acestora, precum si sosele care le conecteaza.In 2018, in parteneriat cu WWF Romania (World Wildlife Fund), peste 1500 de kilometri de canale si drumuri din Delta Dunarii au fost fotografiate, pentru ca orice persoana cu o conexiune la internet sa poata explora virtual frumusetile ei prin imaginile Street View.