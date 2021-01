Cum a schimbat Germania regulile legate de mastile faciale. Romania arata a fi prea saraca sa-si permita schimbarea

Ce fel de masti sunt obligatorii

Mastile medicale, chirurgicale sau cu protectie sporita, FFP2, vor fi obligatorii in transportul public sau in magazinele esentiale precum supermarketuri carora le-a fost permis sa stea deschise.Scolile si cresele, magazinele neesentiale, restaurantele, unitatile de relaxare sau sport vor ramane inchise.Companiilor li s-a cerut sa permita muncitorilor sa lucreze de acasa, atunci cand este posibil, pentru a reduce cat mai mult traficul din transportul public. Aceste masuri se vor aplica pana in data de 15 martie, potrivit The Local. "Este nevoie de masuri mult mai stricte pentru a ne proteja populatia si economia. Toate eforturile noastre pentru a izola virusul sunt puse acum sub semnul intrebarii de o amenintare si mai mare", a declarat Angela Merkel dupa intalnirea cu 16 premieri ai altor state europene.Daca pana acum, mastile textile, esarfele sau alte astfel de acoperitori ale gurii si nasului erau permise, de acum, acestea sunt interzise in transportul public si in supermarketuri.Mastile chirurgicale de unica folosinta nu protejeaza purtatorul atunci cand inspira particule mici, gaze sau chimicalele din aer. Acestea protejeaza impotriva stropilor si spray-urilor.In schimb, mastile FFP2, FFP3 si N95 protejeaza purtatorii de respiratia contaminantilor periculosi din aer. Ele protejeaza impotriva particulelor din aer, posibil si impotriva aerosolilor. Sunt realizate din mai multe straturi de tesatura si hartie si au filtre incorporate.In Bavaria, exista reguli mai stricte legate de portul mastii si au intrat in vigoare inca de luni, 18 ianuarie. Rezidentii din acest land sunt obligati sa poarte numai masti de model FPP2 sau superior in transportul public si in magazine.Mastile albe sau albastre sunt cele mai ieftine, acestea ajungand sa coste intre 30 de eurocenti si 1 euro (1,5 si 5 lei), in timp ce mastile FFP2 au un pret cuprins intre 2 euro si 5 euro (10 si 25 de lei)La noi, este permisa orice fel de masca, inclusiv cea de panza, astfel ca multi dintre cei care aleg mastile textile aleg pe principiul fashion, nu utilitate si siguranta.Pe de alta parte, daca in Germania redeschiderea scolilor are drept cel mai recent termen, 15 martie, in Romania deja se discuta de reinceperea scolilor in clasele fizice de la 8 februarie, multi dintre parintii elevilor cerand acest lucru.Guvernul promitea inainte de alegeri ca va distribui categoriilor defavorizate peste 100 de milioane de masti, dar de mai bine de o luna nu s-a mai auzit absolut nimic de cum decurge acest proces. In conditiile in care foarte multi romani nu-si permit nici macar o masca de un leu, adica cele de unica folosita, este greu de crezut ca isi vor permite o masca de tip FFP2 care sunt mult mai scumpe.Daca acum cateva luni, un pachet de 50 de masti de unica folosita se vindea cu 40-50 de lei, acum acestea au scazut pana la 8-10 lei, deci pret de 20 de bani. Pe de alta parte, cele de tip KN 95 sau FFP 2 ajung sa coste 100 de lei/ 50 de bucati sau 10 lei/ 5 bucati.