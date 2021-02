Masura 3 a venit cu scurgeri de informatii despre proiectele depuse

"Ce s-a intamplat aici: din informatiile noastre, angajati ai diverselor banci au avut acces la aceasta platforma si la baza de date de aplicare la Masura 3. Cum s-a intamplat acest lucru: bancile avea acces la Masura 1 si la Masura 2, pentru care trebuiau sa faca plati, platforma n-a fost securizata pentru aplicatiile pentru Masura 3 si (bancile, n.r.) au avut acces si la Masura 3", a spus Jianu.Potrivit lui au existat 7 suspiciuni:1. Suspiciuni privind scurgeri de informatii cu privire la proiectele depuseIn perioada precedenta au aparut in presa suspiciuni privind scurgerea de informatii cu privire la aplicatiile depuse si la faptul ca unii aplicanti au avut informatiile necesare privind conditiile necesare a fi atinse pentru ca aplicatiile lor sa fie selectate. 82,7% din aplicatiile castigatoare au fost depuse in ultimele 5 zile.2. Cand 75% din proiectele depuse au un punctaj de 100 de puncte, acest lucru arata ca programul a fost gandit deficitar; de altfel, CNIPMMR, a atras atentia in repetate randuri asupra grilelor de punctaj si a domeniilor eligibile pentru aceasta masura.3. Procentul de cofintantare mediu de 59,23%, demonstreaza ca programul nu isi atinge obiectivul, acela de a-i ajuta pe cei aflati in dificultate, ci a-i ajuta pe cei care NU AU NEVOIE de finantare de tip grant, acestia putand beneficia de alte instrumente de imprumut de tipul IMMINVEST.4. Cofinantarea nu trebuie sa fie un criteriu de departajare a firmelor, ci trebuie sa fie un procent fix, de altfel, faptul ca 60% din aplicanti au aplicat in intervalul 30-45% demonstreaza acest lucru.5. Criteriul privind cofinantarea nu este un criteriu bun pentru un program de finantare care are drept obiectiv sprijinirea beneficiarilor a caror activitate a fost afectata de pandemia COVID-19, intrucat exact acesti beneficiari afectati nu sunt in masura sa asigure o cofinantare cat mai mare.6. Criteriul cu privire la RIR este gresit gandit de la inceput din cel putin 3 motive:a. RIR trebuia verificat pe o perioada cuprinsa intre 5-7 ani, o perioada rezonabila pentru recuperarea investitiei.b. RIR trebuia sa aiba o valoare cuprinsa intre 0-5% pentru punctaj maxim, care sa demonstreze ca investitia va fi recuperata intr-o perioada rezonabila de timp.c. RIR a fost calculat doar in baza unor numere introduse manual in aplicatie doar pentru a obtine punctajul maxim la acest criteriu, fara a avea si o justificare a acelor numere.7. 40% din aplicatii au vizat achizitia de spatii, ceea ce arata un mod speculativ de a aborda aceasta finantare.