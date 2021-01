Care sunt sunt noile masuri economice care ne afecteaza portofelele incepand de astazi

- Enel Distributie Banat - 26%

- Enel Distributie Muntenia - 23%,

- Enel Distributie Dobrogea - 18%,

- Electrica Transilvania Sud - 17%,

- CEZ Distributie - 17%,

- Electrica Muntenia Nord - 15%,

- Electrica Transilvania Nord - 14%,

- E.ON Distributie - 13%.

- majorarea accizelor pentru benzina si motorina va duce la o crestere de 6 bani pe litrul de benzina si 6 bani pentru litrul de motorina. Asta inseamna ca la un plin de benzina vom mai achita in plus inca cel putin 2,4 lei.a crescut, pe brut, pana la 2300 de lei, de la 2.230 de lei cat a fost in 2020. Asta inseamna, ca de astazi, cei care sunt platiti cu salariul minim vor mai incasa inca 40 de lei in plus.a ramas blocat la 145 de lei, adica 10% din cat reprezenta salariul minim pe economie in urma cu 4 ani. Ultima crestere a amenzilor de circulatie a avut loc in 2017, cand punctul de amenda a crescut de la 125 la 145 de lei. In 2017, salariul minim brut pe economie era de 1.450 de lei. Punctul de amenda a fost plafonat apoi, anual, prin OUG.- valoarea voucherelor de vacanta pentru bugetari ramane tot 1.450 de lei, numai ca de anul acestea, tichetele de vacanta se vor da in format electronic. Mai mult, voucherele de vacanta emise in 2019 au o valabilitate prelungita pana in 31 mai 2021, iar cele emise in 2020 isi prelungesc valabilitatea pana la 31 decembrie 2021.- salariile si sporurile de care beneficiaza personalul din administratia publica centrala si locala, inclusiv cel care ocupa functii de demnitate publica, se vor mentine anul viitor la nivelul celor din decembrie 2020.cu 20% din 1 ianuarie, astfel ca alocatia pentru copiii cu varste intre 2 si 18 ani va creste la suma de 214 lei pe luna. Alocatia pentru copiii cu handicap cu varsta de maxim 18 ani, va creste la suma de 427 de lei pe luna.- actul normativ aprobat in ultima sedinta de guvern continua masura pusa la dispozitia contribuabililor in primavara prin crearea posibilitatii suspendarii platii ratelor de capital, dobanzilor si comisioanelor pentru o perioada de maximum 9 luni.Perioada maxima pentru suspendare este de 9 luni, atat pentru creditele pentru care s-a obtinut deja suspendarea obligatiilor de plata, cat si pentru cele pentru care nu s-a aplicat aceasta facilitate.Perioada maxima de 9 luni include si perioada pentru care au fost suspendate creditele in baza OUG 37/2020, a unui moratoriu non-legislativ sau in ambele cazuri. Masura are scopul de a sustine conformarea la plata, pentru contribuabilii aflati in dificultate generata de lipsa de lichiditati financiare, ca urmare a crizei provocate de pandemia COVID-19.Solicitarile pentru suspendarea platii obligatiilor pot fi transmise institutiilor bancare si non-bancare pana la data de 15 martie 2021, cererea este analizata si se va emite o decizie pana cel tarziu la 31 martie 2021.Pot beneficia de aceste facilitati, debitorii care au incheiat un contract pentru obtinerea unui credit care nu a ajuns la maturitate si pentru care creditorul nu a declarat scadenta anticipata, la data de 31 decembrie 2020, inclusiv si nu inregistreaza restante la data solicitarii.De asemenea, debitorii trebuie sa declare pe propria raspundere scaderea veniturilor/a incasarilor cu minim 25% din ultimele 3 luni anterioare solicitarii suspendarii obligatiilor de plata prin raportare la perioada similara anilor 2019/2020, dupa caz.Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice pentru care cererea de suspendare a obligatiilor de plata a fost formulata pana pe 15 iunie 2020 potrivit legii, cu termen de incheiere a perioadei de amanare anterior intrarii in vigoare a prezentei act normativ, suspendarea obligatiilor de plata complementar pana la maximum 9 luni, se aplica prin cumularea creantei/restului de creanta aferent/e dobanzilor calculate in prima perioada suspendaa potrivit OUG nr.37/2020 cu creanta aferenta dobanzilor calculate pentru a doua perioada suspendata. La creanta astfel rezultata dobanda este 0% si plata de catre debitor a acestei creante se va face essalonat in 60 de rate lunare egale incepand cu luna imediat urmatoare incheierii celei de-a doua perioade de amanare.- de azi, piata de electricitate a devenit complet liberalizata. Acest lucru inseamna ca romanii pot cauta furnizori de electricitate care au tarife mai mici la current, astfel incat sa-si diminueaza considerabil facturile la utilitati.Cei sase milioane de consumatori care au ramas in piata reglementata au doua posibilitati: fie nu fac nimic, raman cu vechile contracte si platesc automat preturi numite de serviciu universal, care vor fi mai mari cu pana la 26%, fie incheie alte contracte in piata concurentiala.