Cum ar urma sa se modifice pensiile si salariile, conform programelor de guvernare. Promisiunile partidelor in privinta infrastructurii si a sistemului medical

Cu toate acestea, ele nu sunt prea diferite nici de promisiunile pe care le fac la fiecare patru ani, dovada stau analizele comparative despre care Ziare.com a scris in ultima luna, dar nu sunt diferite nici intre ele, pentru 2020 - 2024, lucru care arata ca politicienii stiu ce-i doare pe romani, dar nu prea sunt interesati sa le si rezolve problemele.Astfel ca, primele doua mari partide, PNL si PSD , sunt singurele care au iesit la rampa cu promisiuni legate de majorarea salariilor si a pensiilor, iar pragurile pe care acestea le-au expus sunt cam la fel.PSD, promite ca, in 2024, salariul mediu brut va fi de 7.010 lei (4.600 de lei, salariul mediu net), in cazul PNL, salariul mediu net va fi de 4.800 de lei. In aceasta comparatie am luat in calcul si programul de guvernare al PMP, dar acesta nu vorbeste despre majorari salariale, cel putin nu cu cifre care sa dovedeasca acest lucru.Ambele partide, promit si majorarea alocatiilor pentru copii, cresterea numarului de locuri de munca, reducerea somajului, constructia de spitale, dezvoltarea de programe care sa finanteze diferite ramuri ale economiei si asa mai departe. In schimb, nici unul dintre partide nu vorbeste de reducerea aparatului bugetar care "mananca" o importanta parte din cheltuielile administratiei publice.Pe langa toate acestea, o masa de manevra de cinci milioane de romani ramane in continuare cea a pensionarilor, avand in vedere ca acestia sunt printre cei mai constiinciosi votanti din ultimii 30 de ani, promisiunea majorarii pensiilor nu lipseste din programele de guvernare.In cazul PSD, punctul de pensie va ajunge in 2024, undeva la 2.340 de lei, in timp ce PNL propune o crestere a acestuia pana la 1.841 de lei.Cum cu infrastructura rutiera toate marile partide "au dat din groapa in groapa", acum s-au limitat la a nu mai promite sute de kilometri de autostrada asa cum o faceau inainte... cel putin unele partide. Singurul partid care a promis, in continuare, un numar de kilometri de autostrada este PNL, care a scos la rampa, pentru urmatorii 4 ani, 660 de km de autostrada si 310 km de drum expres.Pe de alta parte, PSD afirma ca se angajeaza sa "reabiliteze drumuri, strazi, poduri, pasaje", asta dupa ce, in ultimii 4 ani, nici una dintre promisiunile legate de marile proiecte de infrastructura nu s-a materializat.Toate partidele care vor o "bucata" din guvernarea pe urmatorii 4 ani, au cate un capitol intreg despre cum vor reforma sanatatea. Si fiecare promite de la modernizarea spitalelor si dotarea lor cu aparatura, pana la construirea de spitale regionale.Spitalele regionale au fost o mare pata neagra in guvernarea PSD din ultimii 4 ani, astfel ca, acum, partidul s-a rezumat la a promite ca va dezvolta o retea nationala de spitale regionale.In schimb, cei din PNL promit construirea a 3 spitale regionale la Iasi, Craiova si Cluj Napoca, in timp ce PMP pluseaza cu construirea a 5 spitale regionale fara sa dea numele oraselor in care acestea vor fi construite.La acest capitol, toate partidele promit ca rezolva marile probleme. Si in timp ce unele ne vorbesc de programe care sa sustina copiii cu burse de merit sau de asistenta sociala, altele spun ca vor achizitiona tablete (lucru care nu s-a intamplat nici acum cand era mai mare nevoie de ele).Toate vor sa ajute copilul sarac si familiile care nu isi trimit copiii la scoala, toate fac programe pentru a acorda o masa calda copiilor. Dar promisiunea care a starnit cel mai mult interesul in ultimii ani a fost cea a constructiei de crese si gradinite.Aici PNL promite ca livreaza 2.500 de crese, gradinite si scoli modernizate. Pe de alta parte PSD, care in trecut promisese constructia a 5.000 de crese si gradinite, acum s-a limitat la doar "finantarea a 1.750 de crese si after-school-uri", iar PMP vine si spune ca va construi 1.000 de crese la nivel national.Agricultura din Romania a ramas una meteo-dependenta, asa ca era normal ca politicienii sa aiba promisiuni si pentru asa ceva. Toate partidele promit ajutor pentru micul fermier si produse "Made in Romania". Dar cel mai important aspect, poate, ramane sistemul national de irigatii, caruia agricultura i-a simtit din plin lipsa in anii secetosi, asa cum a fost si acesta.PNL promite 6,5 miliarde euro investiti in infrastructura de irigatii, reluarea lucrarilor la Canalul Siret-Baragan. PSD, promite extinderea sistemului de irigatii pentru 3,3 milioane de hectare, iar PMP merge pe "decolmatarea canalelor de irigatii, repararea sistemelor de pompare, achizitia de sisteme fixe si mobile de irigatii si oferirea gratuita a apei fermierilor."Toate aceste trei partide au si cate un punct forte pe care marseaza. Liberalii merg pe investitii in economie, social-democratii pe ajutor acordat romanului de rand, iar PMP ii da inainte cu reducerea numarului de parlamentari la 300 si o mai stransa legatura cu Republica Moldova.