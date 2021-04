55 de masuri promise de coalitia de guvernare au zero grad de implementare

- granturi pentru investitii pentru microintreprinderi;

- granturi pentru sporirea competitivitatii IMM-urilor;

- acordarea de ajutoare de minimis in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;

- realizarea de programe de sprijinire a Start-Up-urilor;

- definitivarea legislatiei pentru sprijinirea activitatilor inchise din centrele comerciale;

- crearea unei interfete unice ("one-stop-shop") pentru antreprenori in care sa prezentam toate oportunitatile de finantare existente;

- diversificarea instrumentelor financiare prin folosirea fondurilor europene pentru garantii sau co-investitii (matching funds) pentru sprijinirea crearii/ dezvoltarii initiativelor/ fondurilor private care sa dezvolte ecosistemul de finantare, incluzand fonduri de equity / capital de risc, crowdfunding, business angels, sprijin pentru listarea initiala pe bursa a IMM etc;

- elaborarea unei strategii de comert exterior;

- dezvoltarea Organizatiilor de Management ale Destinatiilor (OMD) si asigurarea cadrului legal prin care acestea pot sa constituie bugete proprii din taxe specifice destinatiilor si din programe nationale de finantare;

- prelungirea programului de acordare a tichetelor de vacanta pentru angajatii din sectorul public si cel privat;

- o noua lege a Turismului.

Avand in vedere starea actuala a antreprenorilor, grav afectati de criza economico-sanitara provocata de virusul Covid 19 si nemultumirile acestora fata de pasivitatea/inactivitatea ministerului de resort, Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania a analizat Programul de Guvernare 2020-2024 , asumat de alianta de guvernare, din punct de vedere al masurilor propuse de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului pentru sustinerea si dezvoltarea mediului de afaceri.Concluziile la care s-a ajuns in urma analizarii celor 57 de masuri propuse de Ministerul Economiei, antreprenoriatului si Turismului pentru mediul economic sunt urmatoarele:1. 55 dintre masurile analizate au stadiu de implementare 0%, ministerul neinitiind niciun demers pentru punerea lor in aplicare, cum ar fi:2. 2 dintre masurile analizate au fost realizate partial, procentul de implementare fiind de 15%, respectiv:a) Masura acordarii de sprijin financiar in contextul crizei provocate de Covid-19, cunoscuta sub denumirea de masura 1, 2 si 3 adresata IMM-urilor, este realizata in proportie de 25%, astfel:29.250 solicitari procesate, 19.600 solicitari admise, 17.271 solicitari platite.19.527 solicitari procesate din total 22.226, 16.749 solicitari admise, 3.764 solicitari platite.27.736 de solicitari, niciuna procesata. Program blocat.b) Masura acordarii unui ajutor de stat operatorilor din turism si Horeca in 2021 pentru compensarea pierderilor inregistrate in 2020 a fost realizata in proportie de 5%, pana la aceasta data avand doar actul normativ care o reglementeaza (OUG nr. 10/2021) si o prima runda de consultari cu privire la Ghidul de Implementare a Schemei de Ajutor pentru Horeca.3. Masura care viza acordarea de vouchere de vacanta pentru personalul din sectorul public si care urma sa sustina turismul intern a fost eliminata de catre Guvern prin OUG nr.8/2021."Prin urmare, aceasta lipsa de initiativa din partea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului afecteaza grav mediul de afaceri si nu ajuta la relansarea economiei, din analiza facuta rezultand un grad de indeplinire a obiectivelor propuse de doar 3,5%", spun reprezententii IMM-urilor din Romania.