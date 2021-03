Povestile fascinante ale celor care au investit in meme-actiunea GME: de la imbogatiri fabuloase, la acte de caritate

Bunica de 102 ani investitoare in GME

Profituri donate catre spitalul de copii

A umplut rafturile bancii de alimente

In acel moment, pretul a scazut pana la 180 de dolari per actiune, dar nu acesta a fost faptul ciudat care a atras atentia investitorilor, ci ca inainte ca drastica scadere sa se produca, deja aparusera in presa de specialitate materiale despre cresterea si decaderea actiunii. Lucrul acesta a aratat ca in piata exista o manipulare pe respectiva actiune.Chiar si asa, pe reteaua de socializare Reddit apar tot mai multe povesti ale utilizatorilor care au castigat considerabil tranzactionarea actiunilor GameStop.Unul dintre acestia povesteste si arata grafice legate de investitiile facute in care se vede cum cu 12.000 de dolari investiti in GME a ajuns la 1,4 milioane de dolari, in doar cateva luni. Banii i-a lasat in continuare in actiuni, dar a scos 80.000 din total pentru a-si achita datoriile si pentru a porni o afacere.Un altul arata un printscreen cu actiunile pe care bunica sa le-a cumparat in 1995 si inca nu le-a vandut. Si in tot acest hype bursier nici nu vrea sa le vanda pentru ca stie ca actiunile vor creste din nou, chiar mai mult de 350 de dolari. In momentul de fata actiunile GME se tranzactioneaza cu 270 de dolari.Un alt utilizator arata dovezi potrivit carora, din profiturile pe care le-a inregistrat din tranzactionarea actiunilor GameStop a mers chiar la un magazine GameStop si a cumparat Nintendo Switches pe care apoi le-a donat spitalului de copii din orasul sau."Am folosit banii pentru a cumpara Nintendo Switches de la GameStop, le-am donat la Spitalul de Copii. Am ajuns subiect de stiri pentru televiziunile locale si am adus glorie WSB (forumul Wall Street Bets de pe reteaua de socializare Reddit)", scrie acesta in postare.Un alt utilizator arata ca a inregistat profit de aproape 100.000 de dolari din tranzactionarea acestor actiuni si din acesta a donat 5.000 de dolari pentru o banca de alimente din zona sa, postand si raspunsul bancii la donatia sa:"Va suntem foarte recunoascatori pentru darul oferit in valoare de 5.000 de dolari pe care l-am primit in data de 2 februarie 2021. Suntem si mai recunoscatori pentru sustinerea de care dai dovada fata de Northwest Harvest si fata de cei pe care-i ajutam in aceste vremuri dificile. Cadoul tau ne va ajuta sa ne asiguram ca toti cei din Washington pot beneficia mese sanatoase in timpul acestei crize si mai departe".