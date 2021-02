Barna si Ciolos il contrazic pe Citu in privinta existentei memorandumului care interzice accesul companiilor din afara UE la contractele romanesti: "Este o procedura care exista si in alte state europene"

Vizate sunt contractele cu bani europeni si romanesti

Intrebat daca a fost adoptat de Guvern un memorandum prin care companiile din China au fost excluse de la autostrazi si cai ferate, Citu a negat. "Nu, daca va fi asa ceva, trebuie sa fie, bineinteles, o ordonanta, pe legea achizitiilor publice. Cand se va intampla, veti afla informatia", a declarat Citu marti dimineata, 1 februarie.In schimb, vicepremierul Dan Barn a declarat ca exista un memorandumul de limitare a participarii la licitatii a unor firme care sunt din afara UE sau cu care Romania nu are acorduri comerciale"Este un memorandum si este ideea unei reglementari care exista si in cateva alte state europene prin care la licitatii, in procedura aceasta de achizitii, companiile extracomunitare sau cele cu care Uniunea Europeana nu are acorduri bilaterale. Sunt foarte multe state, precum Japonia, Canada, Israel cu care are astfel de acorduri. Aceste companii, nerespectand standarde europene, sa nu mai poata participa la licitatii, tocmai in aceasta logica, sa ne asiguram ca nu pornim un proces de licitatii care dupa aceea dureaza niste ani numerosi Dupa aceea, sa facem lucrari de infrastructura de care avem nevoie si sa ne trezim ca avem furnizori care nu respecta standardele europene. Este o procedura care exista si in alte state europene, a existat o consultare cu Comisia, suntem in reglementare, vom stabili cadrul prin care sa reglementam acest lucru", a explicat Dan Barna in cadrul unei conferinte de presa.Intrebat daca este vorba la accesul la bani europeni sau romanesti, Barna a raspuns ca este vorba de ambele surse de finantare, fiind vizati ofertantii in procedurile organizate de statul roman.Dacian Ciolos, lider al USR-PLUS, a adaugat ca prin acest memorandum de limitarea a companiilor non-UE la licitatii romanesti se respecta legislatia europena."Chiar daca aceasta idee de a putea limita anumite licitatii publice companiilor europene exista inainte, de acum inainte va capata tot mai multa consistenta. De fapt, prin acest memorandum, guvernul Romaniei vrea doar sa se asigure ca respecta legislatia europeana atunci cand, pentru anumite tipuri de lucrari, pentru anumite tipuri de contracte, guvernul va considera util sa limiteze posibilitatea de a licita unor companii europene", a spus Ciolos.Intrebat daca este adresat companiilor chinezesti, Ciolos a raspuns ca nu conteaza nationalitatea companiilor: "Este adresat companiilor europene si se vorbeste de restrangeri la participarea la licitatii a unor companii care nu sunt europene. Nu conteaza nationalitatea".Inclusiv Kelemen Hunor a declarat, in cursul zilei de luni, ca exista un acord pentru limitarea companiilor din afara UE la contractele romanesti.