Merita sa investim in companiile farmaceutice de pe BVB sau nu?

- Biofarm (BIO): Listata la BVB in 2005. In top 3 producatori romani de solutii si suspensii pentru administrare orala si unul dintre cei mai mari fabricanti locali de comprimate si drajeuri. Peste 200 de produse in portofoliu, acoperind 60 de arii terapeutice (in 9 dintre acestea Biofarm fiind lider de piata).

- Farmaceutica REMEDIA (RMAH): Pe piata de retail din 1991 si listata la BVB in 1996, opereaza 30 de unitati proprii si este este concentrata pe consolidarea prezentei in zonele rurale, diversificarea portofoliului de produse farmaceutice, suplimente alimentare, dermato-cosmetice, precum si servicii medicale suplimentare. Din 2012, compania se adreseaza clientilor inclusiv in mediul online prin propria platforma e-shop.

- Antibiotice (ATB): Fondata la Iasi in 1955 si listata la BVB in 1997, este al treilea cel mai important producator de medicamente din Romania. Detine un portofoliu de 157 de medicamente, prezenta in 75 de tari si autorizata in SUA de Food and Drug Administration (FDA).

- Ropharma (RPH): Fondata la Iasi in 1991 si listata la BVB in 2010, functioneaza dupa un model de business integrat, operand simultan in partea de productie de medicamente, distributie, retail si servicii medicale.

- MedLife (M): Fondata in 1996 si listata la BVB in 2016. Face parte din structura indicelui BET, cea mai importanta referinta a bursei de la Bucuresti. MedLife este un business integrat cu specializari diverse si extindere nationala, avand in componenta 12 spitale, 50 de clinici, 33 de laboratoare si 10 farmacii.

- Zentiva (SCD): Listata la BVB in 1998, este un producator de medicamente generice si OTC ("over-the-counter") cu sediul la Praga. In 2005 a cumparat Sicomed, la acel moment cel mai important fabricant de medicamente generice din Romania. Zentiva Romania este in prezent lider local al pietei de medicamente generice dupa volume, cu o cota de piata de peste 16% in 2019.

Cum arata sectorul farmaceutic in Romania?

In partea de productie, ultima decada a fost marcata in mod negativ de cresterea graduala a taxei clawback, precum si de absenta predictabilitatii in privinta cuantumului ei.Taxa clawback impune producatorilor de medicamente (dar nu si distribuitorilor sau farmaciilor) sa returneze statului roman o parte din profitul realizat in urma vanzarilor de medicamente compensate.La sfarsitul anului trecut, procentul aferent taxei clawback a crescut la aproximativ 27%.Anul 2020, totusi, vine cu o schimbare de atitudine la nivel guvernamental, taxa clawback fiind plafonata si diferentiata pe 3 categorii de medicamente.In partea de distributie, ultimii ani au fost marcati de comprimarea marjelor -- atat la nivel local, cat si european -- fenomenul generand un cadru favorabil consolidarii.Statul roman are o prezenta critica in acest segment prin Casele de Asigurari de Sanatate.In 2020, statul si-a onorat in mod rezonabil platile destinate distribuitorilor (cu cateva derapaje pe partea de concedii medicale, sumele implicate aici nefiind totusi semnificative).Mecanismul preturilor pentru medicamente RX (care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala) este inca administrat de stat, ceea ce conduce la scaderea preturilor interne (cel putin teoretic), dar creeaza premisele pentru un deficit de produse (medicamentele ieftine in Romania sunt exportate in alte state din Europa, acolo unde preturile sunt mai mari).Segmentul de retail este mai defensiv in pastrarea marjelor operationale si este marcat la randul sau de consolidare.Si totusi, luna aprilie a adus o contractie severa a vanzarilor, in contrapartida celor foarte mari inregistrate in martie.Grupurile internationale incep sa domine segmentul de retail, dar Catena ramane un campion local.In top 5 dupa numarul de licente apar Fildas (Catena) cu aproximativ 900, Dr.Max + Sensiblu cu 650, HelpNet cu 400, DONA cu 320 si Ropharma cu 120.