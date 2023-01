Metrorex a luat 2,2 milioane de lei din publicitate in 2007

Metrorex a obtinut din publicitate, in 2007, venituri in valoare de 2,2 milioane de lei (suma ce include si TVA), in crestere cu peste 10% fata de 2006, a declarat, pentru NewsIn, Mariana Petre, director al departamentului Tehnologia Informatiei si Comunicare din cadrul Metrorex.

Pentru gestionarea spatiului publicitar din interiorul metrourilor si a celui de pe peroane, Metrorex lucreaza in colaborare cu trei agentii de outdoor. "In cursul anului 2007, publicitatea in metrou s-a realizat prin trei asocieri in participatiune, incheiate de Metrorex cu: S.C. Euromedia Group, Betacons si Lemon Design", a mai adaugat directorul.

Mariana Petre a precizat ca, anul trecut, in spatiul oferit de Metrorex a predominat publicitatea din domeniul bancar si din cel al bauturilor racoritoare, urmata de cea din sfera produselor cosmetice, a pensiilor private si a detergentilor.