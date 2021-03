Cum a explodat profitul firmei sindicatelor de la metrou, in timp ce Metrorex are pierderi de sute de milioane de lei

2018, un an extrem de profitabil pentru firma sindicalistilor

Sindicalistii si afacerea lor super-profitabila

Cine sunt administratorii Sindomet

Dar trecand peste acest aspect, in 2019, cand Metrorex inregistra pierderi de 331.283.885 milioane de lei, potrivit informatiilor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, compania sindicalistilor de la Metrorex inregistra cel mai mare profit pe care compania l-a vazut vreodata, adica de putin peste 1,3 milioane de euro (peste 6,2 milioane de lei, la un curs de schimb de 4,74 de lei pentru un euro).Si ca si cum nu ar fi fost de ajuns, acest profit este cu aproape 500% mai mare decat cel inregistrat in anul anterior, adica in 2018, potrivit datelor furnizate de Confidas.Cifra de afaceri a Sindomet s-a ridicat in 2019 la aproape 1,7 milioane de euro sau 7,9 milioane de lei (in crestere cu peste 8% fata de 2018), aceasta avand 50 de salariati. Si pentru ca sindicalistii stiu sa gestioneze afacerile proprii mai bine decat stiu sa lucreze pentru Metrorex, compania din subordinea Ministerului Transporturilor a avut o cifra de afaceri de aproape 757 de milioane de lei, adica de aproape 100 de ori mai mare.Aceasta avea in 2019, 4445 de angajati si cheltuieli totalse de peste 1,25 miliarde de lei.Daca aceste diferente vi se par spectaculoase, ei bine ele nici nu se compara cu ceea ce s-a intamplat in 2018.In urma cu 3 ani, pierderile Metrorex au sarit de 508 milioane de lei, adica la venituri totale de 855 de milioane de lei, compania a avut cheltuieli de peste 1,63 de miliarde de lei. Si pentru ca i-a mers atat de "bine" pe parcursul anului urmator a hotarat sa mai angajeze peste 40 de oameni. In 2018, Metrorex avea 4402, iar in 2019, cum scriam mai sus, a urcat la 4445 de angajati.Pe de alta parte, Sindomet, o firma cu doar 48 de angajati, s-a bucurat de un profit de 222.393 de euro (adica undeva la peste 1 milion de lei). Si pentru ca 2018 a fost un an bun pentru sindicalisti, rapoarte de profitabilitate arata ca Sindomet a fost atat de eficienta incat fata de 2017, profitul inregistrat a fost cu 1717%.Potrivit Confidas, in 2018, salariul mediu brut pentru angajatii Sindomet a fost de 720 de euro, adica undeva la 3.348 de lei, daca luam in calcul un euro la 4,65 de lei, cat a fost media anuala in 2018, potrivit datelor BNR Acum, actionarul unic al Sindomet Servcom SRL este Unitatea-Sindicatul Liber Metrou. Ieri, sindicalistii scriau pe pagina proprie de Facebook cu ca protestul de vineri nu a fost despre monopolul spatiilor comerciale, ci despre salariile angajatilor Metrorex."Protestul de azi nu a fost despre Radoi sau monopolul spatiilor comerciale de la metrou. Nu, revendicarile oamenilor au fost clare: mentinerea salariilor + personal suplimentar: adica conditii decente de munca. Greva, ca fenomen, indica demnitate, solidaritate, democratie: libera asociere a osmenilor pentru a-si apara drepturile legate de munca lor", notau sindicalistii.La ce profituri are compania Sindomet Servcom, se poate spune despre aceasta ca are niste administrator de geniu avand in vedere ca aceasta inregistreaza castiguri care cresc de la un an la altul de cateva ori.Administratorii Sindomet sunt: Marian Artimon, Florian Misu Crisu, Constantin Dumitrica, Nichifor Ghita si Marin Picu.Pana anul trecut, cand social-democratii au pierdut Primaria Bucuresti, Marian Artimon a fost consilier general in Primaria Capitalei din partea PSD . Astfel ca, potrivit declaratiei de avere din decembrie 2020, Artimon a incasat de la Sindomet 75.000 de lei, adica tot atat cat salariul de la Metrorex.Pe de alta partea, Florian Misu Crisu a fost consilier local din partea PSD la Primaria Sectorului 1 pana in 2020. De la firma sinducatului acesta a incasat 45.000 de lei. Misu Crisu s-a remarcat si prin faptul ca i-a fost consilier lui Ion Radoi , presedintele sindicatului de la metrou. In aceasta calitate, a mai luat alti 31.000 de lei. Pe langa zecile de mii de lei incasate asa, se mai adauga si o pensie de 56.000 de lei.Luni, 29 martie, Compania Metrorex a anuntat ca a finalizat cuantificarea preliminara a pierderilor inregistrate in urma blocarii circulatiei metroului din ziua de 26 martie, intr-o actiune considerata iegala."Dupa media ultimelor trei zile de vineri, pierderile din vanzari sunt estimate la 450.028 lei. Pentru angajatii care au venit la lucru normal, dar nu au putut munci, Metrorex a platit venituri brute de 339.761 de lei. Si acestea sunt pagube provocate companiei. Si pentru ca metroul nu a circulat, compensatia pentru serviciu public prestat nu va fi incasata. Valoarea aferenta unui numar mediu de 25.000 km se ridica la 2.036.853 lei", a transmis Metrorex.Compania anunta ca "se va indrepta impotriva celor responsabili de aceste pagube folosind toate mijloacele legale la dispozitie". Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca Ion Radoi , liderul sindical de la metroul bucurestean, se afla in spatele protestului spontan de vineri, care a blocat Capitala. Drula a adaugat ca in 2 aprilie vor fi ridicate spatiile comerciale de la metrou.CITESTE SI: