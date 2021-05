Presedintele Camerei de Comert: "Volumul schimburilor de produse si servicii dintre Romania si Israel se apropie de un miliard de euro"

"Intre cele doua state exista un nivel inalt in ceea ce priveste cooperarea economica, in Romania fiind inregistrate peste 8.000 de companii cu capital israelian. Cu toate ca volumul schimburilor de produse si servicii se apropie de un miliard de euro, suntem de acord cu totii ca potentialul celor doua state este unul cu mult mai mare. Numai daca luam in considerare faptul ca, recent, au fost descoperite rezerve de gaze naturale in Israel, cu siguranta ca vom putea identifica oportunitati de cooperare intre specialistii din cele doua state in domeniul energetic. In acest context, devine foarte important sa cunoastem din timp dimensiunea, cifra de afaceri si interesul pe piata romaneasca a firmelor israeliene", a spus Daraban.La randul sau, ambasadorul Israelului in Romania a punctat faptul ca intre cele doua tari se pot dezvolta relatii economice importante in domenii precum: agricultura , securitate cibernetica sau solutii digitale de sanatate."Pentru Israel, cooperarea economica cu Romania reprezinta o prioritate de varf. Va trebui, astfel, sa intensificam dialogul dintre reprezentantii companiilor din cele doua state. Putem dezvolta relatii intense in sectoare economice cum ar fi: agricultura, managementul apei, securitate cibernetica, sanatate si solutii digitale de sanatate. Dupa cum stiti, Israelul este lider la inovare si digitalizare, lucruri de care poate profita din plin si Romania", a afirmat Saranga.Potrivit unui comunicat de presa al CCIR, intrevederea dintre cei doi oficiali a avut ca obiective principale analizarea stadiului cooperarii economice dintre cele doua state, precum si identificarea modalitatilor optime de consolidare a relatiilor economice bilaterale.Datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) arata ca volumul total al schimburilor comerciale Romania - Israel insuma 570,15 milioane de euro, la sfarsitul anului 2020.La nivelul lunii martie 2021, in Romania activau 8.298 de companii israeliene, cu o valoare totala a capitalului social subscris de 64,04 milioane de euro.