Cum a reusit un investitor de pe Wall Street sa-si piarda averea de 20 de miliarde de dolari in doar doua zile

Miliardarul discret

Efectul de levier la lovit puternic

Inevitabilul s-a produs

Acesta detine si conduce compania Archegos Capital Management, iar daca si-ar fi lichidat toate investitiile inainte de martie 2020, ati fi auzit de el ca fiind unul dintre cei mai bogati oameni ai lumii. Lacomia insa a avut o alta poveste rezervata pentru acesta.Astfel, investitorul a ajuns sa intre in istorie cu una dintre cele mai dezastruoase implozii financiare. Nici o persoana nu a reusit contra-performanta de a pierde o avere atat de mare intr-un timp atat de scurt.In afara de cei din cercul sau restrans de prieteni, cativa colegi de pe Wall Street si cei din congregatia sa, Hwang nu era prea cunoscut in lumea investitionala, in ciuda faptul ca averea sa, in cel mai inalt varf, ajunsese sa valorizeze 30 de miliarde de dolari.Bill Hwang a ajuns unul dintre investitorii-balena, investitorii cu o prezenta dominanta in piata fara sa iasa prea mult in evidenta. Cum a reusit acest lucru? Simplu! Hwang a utilizat swap-uri, un tip de instrument derivat care ofera unui investitor expunerea la castigurile sau pierderile dintr-un activ subiacent fara a-l detine in mod direct. Acest lucru ii ascundea atat identitatea, cat si marimea pozitiilor sale. Nici macar firmele care i-au finantat investitiile nu au putut vedea imaginea de ansamblu.Tocmai din acest motiv, la finele lunii martie, cand pe buzele investitorilor incepea sa apara numele de Archegos, acestia au inceput sa se intrebe despre identitatea lui Bill Hwang.In aceeasi perioada, Archegos a inceput sa nu mai poata plati creditele pe care le-a folosit pentru a-si contrui portofoliul de 100 miliarde de dolari. Acesta folosea bani imprumutati cu efect de levier x5 (instrument care iti mareste valoarea investitiei - de 5 ori, in cazul nostru - si iti poate creste de atatea ori profiturile dar si pierderile).Si cand a inceput sa piarda bani, investitiile sale au inceput sa cada ca niste piese de domino, avand in vedere ca portofoliul sau era de fapt o casa de carti de joc, extrem de sensibila la riscuri.Asa se face ca, in urma esecului sau, bancile si-au retras orice tip de finantare. Credit Suisse Group AG a pierdut din aceasta afacere 4,7 miliarde de dolari, iar Nomura Holdings s-a ales cu o gaura in buget de peste 2 miliarde de dolari.In ciuda faptului ca este, sau era, miliardar in dolari, Hwang nu a trait pe picior mare asa cum fac multi altii, ci se pare ca adoptase modelul de viata pe care-l practica si Warren Buffett . Traia putin peste nivelul de viata pe care l-a avut cand era copil, dupa cum chiar el povestea, provenind dintr-o familie de oameni credinciosi, tatal sau fiind pastor.Acesta are o casa in suburbiile New Jersey si conduce un SUV Hyundai . Bill Hwang pare un om cu doua personalitati. Printre apropiati, era cunoscut ca omul umil care dona foarte generos (prin fundatia sa dona milioane de dolari anual) devotat congregatiei sale, pe de o parte, iar pe de alta partea, rechinul de pe Wall Street care risca foarte mult si investea agresiv.Archegos nu a folosit cine stie ce mecanisme investitionale obscure prin care sa isi multiplice banii. Ba din contra, Hwang a investit bazandu-se pe analize fundamentale pentru a gasi actiuni cu potential de crestere si a construit un portofoliu extrem de concentrate.Acesta a avut o expunere uriasa pe actiuni precum ViacomCBS, GSX Techedu si Shopify, printre altele.Legile federale pentru siguranta financiara nu permit investitorilor individuali sa investeasca cu bani imprumutati (margin call) care sa depaseasca valoare de 50% din banii detinuti. Nu aceeasi regula se aplica si fondurilor de investitii.In cazul Archegos, aceasta si-a majorat efectul de levier de la un initial x2, adica pentru fiecare miliard de dolari capital investea din bani imprumutati un alt miliard. Asa a ajuns la un efect de levier de x5 sau chiar mai sus.Si cum acesta lucra cu foarte multi bani imprumutati, adica pentru fiecare dolar din capital avea cel putin 5 imprumutati, nu s-a asteptat niciodata ca actiunile in care investise sa cada.Dar cel mai elocvent exemplu este cel al ViacomCBS, care pe 22 martie, intr-o luni, a anuntat ca vinde actiuni si datorii convertibile in valoare de 3 miliarde dolari.Anuntul a fost facut dupa inchiderea bursei, astfel ca, vazut ca un semn rau de catre investitori, actiunile au scazut cu 9% marti si 23% miercuri. Acesta a fost inceputul declinului averii lui Bill Hwang, pentru care aceste pierderi de valoare a actiunilor a fost mult mai mare el folosind sus numitul efect de levier.Cei care l-au imprumutat cu miliarde de dolari au inceput sa se sperie si sa-si ceara banii inapoi, adancind si mai mult prapastia in care Hwang cadea. Asa se face ca, in acea saptamana investitorul discret a ajuns in atentia tuturor cu un esec financiar rasunator.