Nivelul colosal de energie consumat intr-un an pentru minatul de Bitcoin. Daca ar fi tara, criptomoneda ar intra in top 30 mondial

Ce inseamna in bani acest consum de energie

Daca in iunie 2019, se estima ca pentru minarea de Bitcoin se consuma anual cam 45,1 TWh, Indexul de Consum de Energie pentru Bitcoin al Universitatii Cambridge arata, in februarie 2021, ca acest consum a crescut la 129,1TWh.La valoarea din 2019, pentru Bitcoin se consuma cam 0,2% din energia consumata la nivel global, aceasta avand o amprenta de carbon cuprinsa intre 22 si 22.9 Mt dioxid de carbon. Potrivit analizei, pentru minarea de Bitcoin se consuma, pe un an, mai multa energie de cat consuma Argentina.De asemenea, Cambridge estimeaza ca acest consum anual de 129,1 TWh vine si cu minime sau maxime care variaza de la 40.4 TWh sau maxime de 444 TWh.Si pentru a va da seama de cata energie se consuma pe Bitcoin, nivelul anual de consum de energie, la nivel global, in 2018 a fost de 171.240 de TWh, acest lucru aratand ca pentru Bitcoin s-a consumat cam 0,6% din totalul energie consumata pe planeta.Potrivit expertilor, consumul acesta este destul de mare pentru a acoperi necesarul de consum pentru doi ani pentru o tara precum Elvetia.Desi nu putem spune ca este o comparatie tocmai corecta, vom folosi pretul mediu de consum al energiei din Romania, in luna ianuarie pentru un MWh. Acesta a fost de 260 de lei pentru un MWh, iar acum dus la cei 129,1 TWh, inseamna 129,1 milioane de MWh consumati intr-un an.Daca inmultim cele doua valori vom afla ca, la nivel mondial, costul pentru consumul de energie electrica pentru minatul de Bitcoin se ridica la 33,566 miliarde de lei sau peste 6,85 de miliarde de euro.Iar daca mergem si mai departe si impartim aceasta suma la valoarea actual a Bitcoin in euro, adica la 39.630 de euro, ne-ar da aproape 173.000 de Bitcoin. Deci, in momentul de fata, energia electrica consumata pentru minatul de Bitcoin se ar costa echivalentul a 173.000 de Bitcoin.