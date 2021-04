Statul isi plateste datoriile catre firme, anuntul ministrului economiei

"Pentru Start-up Nation datoriile dateaza din 2018. La inceputul anului aveam 873 de milioane de lei de plata. Am reusit sa prindem in bugetul pe anul acesta 642 de milioane de lei pentru plata datoriilor. Si in doar o singura luna, de cand avem si buget pe anul 2021 si s-a infiintat oficial ministerul, am reusit sa platim aproape 150 de milioane de lei. Banii vor ajunge intr-un ritm bun la beneficiari. Din pacate nici acestia nu sunt suficienti, dar mai incercam sa gasim la rectificare alti bani", a scris ministrul Nasui, intr-o postare pe Facebook Ministrul Economiei a anuntat pe 2 aprilie ca a demarat platile pentru programul Start-Up Nation, editia 2018, intr-o saptamana fiind platite 422 de deconturi, in valoare totala de 82,1 milioane lei.Ministrul a spus ca Masura 2 - Granturi pentru capital de lucru - este una dintre cele mai grele provocari a ministerului. "Am gasit masura cu finantare europeana de 265 de milioane de euro, dar cu un OUG dat in 18 noiembrie 2020 care promitea 765 de milioane de euro. Deci 500 de milioane de euro din bani europeni in plus pe care nu-i aveam si nu-i avem nici acum. Cu toate acestea am deblocat masura si pana la 1 mai vom avea deja plati efectuate efective de 467 de milioane de euro, adica aproape dublu bugetului initial. Mai avem o parte din suma lipsa de acoperit, dar alaturi de ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea , facem eforturi consistente, si lucram in fiecare zi sa gasim o solutie agreata de Comisia europeana pentru a putea aduce cat mai rapid si restul de finantare", a explicat Nasui.In ceea ce priveste Masura 3 - Granturi pentru investitii - ministrul Economiei afirma ca aceasta va fi reluata de indata ce va avea finantare pentru ea. "Pentru procesul deja inceput, suspiciunile de frauda au fost confirmate si de DNA care a inceput deja urmarirea penala in rem. Acum asteptam programarea React EU pentru a semna contractul cu Ministerul Fondurilor Europene prin care ea sa poata fi finantata", a completat Nasui.Ministrul a precizat ca incearca sa acopere cat se poate de repede tot ce a promis statul roman in trecut pe hartie.