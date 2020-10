Ministerul Finantelor a imprumutat, joi, peste 1 miliard de lei de la banci

La licitatie au participat sapte dealeri primari.Volumul total al cererii a fost de 1,22 miliarde lei, din care bancile au oferit in nume si cont propriu 990 milioane lei si 120 milioane lei in contul clientilor. Ofertele necompetitive au fost de 114 milioane lei.Rata cuponului a fost de 3,65%, iar randamentul pana la maturitate aferent pretului acceptat a fost de 3,22%.Din valoarea nominala adjudecata, suma acoperita de banci in nume si cont propriu s-a ridicat la 819 milioane lei, iar in contul clientilor la 120 milioane lei.