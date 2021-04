Ministerul Finantelor a respins toate ofertele bancilor la licitatia de obligatiuni de luni

Bancile participante la licitatie au transmis oferte in valoare totala de 412,6 milioane de lei.Ministerul Finantelor (MF) a planificat in luna aprilie 2021 imprumuturi de la bancile comerciale de 4 miliarde de lei, din care 500 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont si 3,5 miliarde de lei prin opt emisiuni de obligatiuni de stat.La acestea se poate adauga suma de 525 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni.Suma este cu 675 milioane de lei peste cea programata in martie 2021 (3,85 miliarde lei in total) si va fi destinata refinantarii datoriei publice si finantarii deficitului bugetului de stat.