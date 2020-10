Ministerul Finantelor s-a imprumutat cu 1,64 miliarde de euro de la banci

La licitatie au participat 7 dealeri primari, cererea totala fiind de 1,96 miliarde euro, scrie Digi24.ro, care citeaza o stire Mediafax.Din suma totala, bancile au oferit in cont propriu 1,87 miliarde euro si in contul clientilor 75 milioane de euro. Ofertele necompetitive s-au ridicat la 16,71 milioane euro.In final, suma adjudecata a fost de 1,64 miliarde euro, din care bancile au acoperit in cont propriu 1,55 miliarde euro si 75 milioane euro in contul clientilor.Randamentul pana la maturitate aferent pretului mediu de adjudecare a fost de 0,39% pe an, in conditiile in care rata cuponului era de 0,45%.