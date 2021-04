Ministrul Economiei il ataca pe presedintele executiv al ANEIR: "Este foarte deranjat ca punem capat unei mafii care capusa banii publici"

Acesta a publicat luni dimineata, pe pagina sa de Facebook , cateva pagini despre care precizeaza ca fac parte dintr-o carte pe care a scris-o Mihai Ionescu si in care acesta din urma povesteste experienta sa cu Consiliul de Export."Aceste pagini sunt scrise de nimeni altul decat domnul Mihai Ionescu. Un om foarte deranjat ca punem capat unei mafii care capusa banii publici din Ministerul Economiei. E normal sa se supere. Reforma supara mafiile puternice bransate la banii contribuabilului. Domnul Ionescu neaga zilele astea orice legatura cu Guvernul Nastase, Ion Iliescu sau PSD . Problema este ca domnul Ionescu a scris si o carte despre experienta dansului cu Consiliul de Export. Carte pe care a lasat-o in minister. Nu de alta, dar domnul Ionescu lucreaza in " comert exterior" de multi ani. Va prezint cateva pagini in care povesteste cum s-a nascut acel consiliu de export, mosit de el, Ion Iliescu si Adrian Nastase . Capitolul se numeste sugestiv "O mare familie!". Si nu, nu e ironic", scrie Claudiu Nasui. Reactia ministrului Economiei vine la o zi dupa ce presedintele executiv al Asociatiei Nationale a Exportatorilor si Importatorilor din Romania (ANEIR) a afirmat, intr-un comunicat, ca intentia ministrului Economiei de a modifica programul de promovare a exporturilor, astfel incat firmele sa nu mai primeasca direct bani pentru participarea la targuri, reprezinta o condamnare la moarte a exportului romanesc."Ministrul (cu zero experienta in economie si zero experienta in management public) a invocat niste cifre dintr-un asa-zis Raport de control al ienicerilor sai, fara sa fi ascultat si partea acuzata. In viziunea acuzatorului, Programul de promovare a exporturilor (care functioneaza in forme diferite de cand este Romania moderna) a fost creat chipurile in beneficiul patronilor care fac turism pe banii statului si pentru imbogatirea firmelor care organizeaza Pavilioanele nationale de la targurile internationale", sustine presedintele executiv ANEIR, Mihai Ionescu, care este si co-presedinte al Consiliului de Export.Intr-o conferinta de presa organizata saptamana trecuta, ministrul Economiei a apreciat ca solutia pentru a incuraja exporturile nu este acordarea de subventii catre unele firme, in functie de fiecare ministru. In opinia lui Claudiu Nasui, solutia este un sistem de deduceri extinse. O alta solutie este ca 50% din cheltuieli sa devina credit fiscal. Intrebat cand ar putea intra in vigoare acest sistem, Nasui a aratat ca isi doreste ca acest lucru sa se intample cat mai repede, chiar din aceasta vara.