Ministrul Energiei, dupa incendiul de la Petromidia: "Nu vor fi probleme de aprovizionarea cu produse petroliere pana cand va reporni rafinaria"

"As dori sa transmit sincere condoleante familiei indoliate pentru pierderea suferita, in urma de la Rafinaria Petromidia. Dumnezeu tragediei sa il odihneasca in pace! Totodata, le doresc insanatosire grabnica celor patru colegi, care au fost raniti. Sper ca nu vom mai avea parte de astfel de incidente nefericite. Vreau sa le multumesc salvatorilor care astazi au intervenit pentru a stinge incendiul, dar si celor care au asigurat ingrijirile medicale", a scris, vineri seara, pe Facebook , Ministrul Energiei.Totodata, Virgil Popescu precizat ca nu vor exista probeme in aprovizonarea cu benzina si motorina."Asteptam rezultatul anchetei si ii asiguram pe romani ca nu vor fi probleme cu aprovizionarea cu produse petroliere pana cand va reporni rafinaria", a afirmat ministrul.O explozie urmata de incendiu s-a produs, vineri, la Rafinaria Petromidia de la Navodari, iar in urma incidentului o persoana a murit si cinci au fost ranite.Rafinaria este in procedura de oprire controlata, fiind deschise mai multe anchete pentru a stabili ce s-a intamplat.