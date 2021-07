Ministrul Agriculturii spune ca Programul Tomata a avut "impact zero": A fost fraudat masiv, iar importurile au crescut

Prezent, vineri, pe 2 iulie, intr-o vizita in judetul Arad, ministrul a fost intrebat despre sprijinirea producatorilor de tomate in spatii protejate, Adrian Oros aratand ca programul anterior, denumit "Tomata", nu a avut impactul dorit, astfel ca din acest an exista un program care se adreseaza si altor legume crescute in spatii protejate. "Programul "Tomata" s-a desfasurat pe o perioada de patru ani, s-au cheltuit aproape 200 de milioane de euro, iar impactul a fost zero, in sensul ca in fiecare an, statistic, importul de tomate a crescut. De aceea, la cererea legumicultorilor, incepand de anul acesta programul se numeste legume in spatii protejate si nu tomate in spatii protejate, pentru ca legumicultorii ne-au spus ca si alte tipuri de legume ar trebui sa beneficieze de acest program de minimis. Iar anul acesta s-au alocat 150 de milioane de lei pentru programul 'Legume in spatii protejate' ", a declarat Adrian Oros. Ministrul a acuzat ca, "in foarte multe locuri, programul 'Tomata' a fost fraudat masiv". "Doar la un singur control, intr-un singur judet am gasit anul trecut 417 dosare fictive", a precizat Oros.El a aratat ca actualul program pentru legume va fi evaluat la sfarsitul anului, pentru a se vedea ce impact a avut.Programul "Tomata" s-a dovedit ineficient de cand a fost infiintat, in 2017, incat importurile de tomate si produse adiacente au crescut de la un an la altul cu cel putin 10%, desi statul a finantat initiativa guvernamentala cu sute de milioane de euro in cei 4 ani.Anuntat cu surle si trambite, in 2017, de catre presedintele Camerei Deputatilor de atunci, Liviu Dragnea , si de fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea , care voiau sa "manance romaneste", programul avea ca tinta sa creasca consumul de rosii autohtone si sa le si ieftineasca. Chiar daca in ultimii 4 ani programul Tomata nu si-a atins deloc scopul, el a fost continuat si de actualul ministru al Agriculturii, Adrian Oros.