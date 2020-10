Citu: Trebuie sa platim in acest an aproape 50 de miliarde de lei datorii facute de PSD, cand economia era in crestere

Potrivit acestuia, peste cateva zile trebuie achitata o suma de 10 miliarde de lei in contul unui imprumut din august 2017. Marcel Ciolacu , veti plati toti pentru distrugerea economiei! PSD a distrus economia Romaniei. In 2020 trebuie sa platim aproape 50 de miliarde de lei datorii facute de PSD in perioada cand economia globala avea crestere economica . Ca sa fie clar, aproximativ 50 de miliarde doar in 2020. Peste cateva zile trebuie sa platim aproape 10 miliarde de lei pentru un imprumut facut de Dragnea si Ciolacu in august 2017. Nu era nicio criza economica. Din contra. Economia globala o ducea foarte bine. In loc sa reduca cheltuielile PSD, total iresponsabil, a crescut deficitul bugetar si imprumuturile.Daca PSD nu ar fi cheltuit acesti bani pentru partid si nu ar fi crescut deficitul acum puteam sa-i folosim pentru sanatate. Un guvern responsabil ar fi avut surplus la buget in perioada de crestere economica. Da, Dragnea, Ciolacu, Grindeanu si gasca lor, pe langa OUG 13 au transferat bani de la buget in buzunarele proprii. Pana si Grecia a ajuns la surplus bugetar in perioada de crestere economica din ultimii ani. Este ingrozitor cum si-au batut joc de Romania. Din punctul meu de vedere, asa arata o strategie premeditata de distrugere a economiei nationale si pentru asta vor raspunde toti", a aratat Florin Citu.Reactia ministrului a venit in urma unei postari a PSD potrivit careia ministrul Finantelor a imprumutat 85 de miliarde de lei in 11 luni, iar "viitorul este amanetat"."Guvernul care s-a imprumutat pe o suta de ani! 85 de miliarde imprumutati de Citu in 11 luni. Citu este un sarlatan! Ministerul Finantelor Publice a publicat abia acum, cu mare intarziere, cifrele privind datoria guvernamentala in PIB . Record istoric absolut in Romania. Ponderea datoriei in PIB facuta de Citu a crescut de la 34,6% din PIB in octombrie 2019 la 42,8% din PIB in august 2020. Datoria guvernamentala a depasit 450 de miliarde de lei. Plus 85 miliarde de lei in doar 11 luni la datorie, fata de plus 79 miliarde lei in 2 ani si 10 luni de guvernare social democrata. In 11 luni cat in trei ani", mentioneaza PSD intr-o postare pe Facebook.