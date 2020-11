Ministrul Economiei anunta ca Elcen va iesi din insolventa: "Am gasit solutia"

Astfel, Elcen va putea accesa fonduri pentru a incepe lucrarile de retehnologizare."Va dau in premiera o informatie. Ieri am avut discutii cu administratorul special de la Elcen si vreau sa va zic ca Electrocentrale Bucuresti -Elcen - va iesi din insolventa. Am gasit solutia, se fac deja in momentul de fata, impreuna cu ANAF, pe ordonanta 69, compensarile in asa fel incat penalitatile la bugetul de stat sa fie taiate si Elcen-ul in foarte scurt timp va iesi din insolventa", a declarat Virgil Popescu, miercuri, intr-o conferinta de presa.El a precizat ca, dupa iesirea din insolventa, Elcen va putea accesa fonduri pentru a incepe retehnologizarile."Ce inseamna aceasta? Inseamna ca Elcenul poate sa acceseze fonduri si poate sa inceapa acele retehnologizari. Iata ca impreuna cu Primaria Bucuresti, pentru ca este vorba de Ministerul de Finante, Ministerul Economiei, Primaria Bucuresti, s-a gasit daca se vrea, daca exista vointa, s-a gasit aceasta solutie in asa fel incat printr-o compensare larga cu Ministerul de Finante si ANAF sa se poate folosi Ordonanta 69 de stingere a debitelor si de taiere a penalitatilor si Elcen va deveni o companie viabila, scoasa din insolventa care va putea sa mearga mai departe", a anuntat ministrul Economiei.Citeste si: Romgaz a incheiat un contract de aproape 526 de milioane de lei cu Elcen, pentru livrarea de gaze