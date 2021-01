Ministrul Economiei, "usor nemultumit" de noul ordin al ANRE. Reprosurile lui Virgil Popescu

"Sunt usor nemultumit de ordinul ANRE ca lasa la latitudinea furnizorilor sa ofere acel discount. Este adevarat ca toti cei 4 furnizori au declarat public ca vor face acest discount, dar eu vreau sa vad ca acest lucru se intampla, dupa ce vin facturile pe lunile ianuarie, februarie, martie...", a scris, sambata, pe Facebook , Virgil Popescu.Ministrul a precizat ca Ordonanta de Urgenta pentru reglementarea situatiei trecerii in serviciul universal este in continuare in circuitul de avizare."Partea buna a ordinului e ca obliga furnizorii sa vina catre clienti si sa ofere cele mai bune preturi. Vreau sa fie clar in continuare un lucru esential: trebuie sa punem clientul in centrul pietei liberalizarii si NU furnizorul", a mai scris Popescu.Ordinul ANRE pentru aprobarea conditiilor de furnizare a energiei electrice de catre furnizorii de ultima instanta si pentru modificarea si completarea Contractului - cadrude furnizare a energiei electrice la clientii casnici ai furnizorilor de ultima instanta, aflat in dezbatere publica, prevede ca "furnizorii de ultima instanta au obligatia sa transmita clientilor din serviciul universal oferta concurentiala cu valoarea cea mai mica, care include pretul energiei electrice active, costurile furnizorului si profitul, precum si tarifele reglementate pentru servicii, fiind interzisa includerea unor componente fixe exprimate in lei/zi sau lei/luna".CITESTE SI: Cum i-a suparat Orban pe "greii" din PDL si pe "reformistii" din PNL. Scandalul care mocneste intre liberalii romani "Furnizorii de ultima instanta pot sa aplice clientilor casnici din serviciul universal, fara discriminare si conditionalitate, o reducere comerciala incepand cu data de 1 ianuarie 2021 si pana la cel putin 30 iunie 2021, egala cu diferenta dintre pretul din oferta de serviciu universal aplicabila in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2021 si pretul din oferta concurentiala prevazuta la alin. (2) valabila la data de 1 ianuarie 2021", se mai arata in document.Un alt articol al Ordinului prevede ca "furnizorii de energie electrica care incheie contracte cu clientii casnici din serviciul universal pot sa ofere o reducere la pretul din oferta concurentiala care sa permita recuperarea de catre client a diferentei fata de pretul de serviciul universal aplicat in perioada cuprinsa intre data de 1 ianuarie 2021 si data intrarii in vigoare a contractului in regim concurential/serviciu universal dupa caz".CITESTE SI: Scandalul contractelor pentru energie electrica "Incepand cu data de 1 iulie 2021, in cazul clientilor casnici care nu au incheiat cu un furnizor un contract concurential cu intrare in vigoare pana la data de 1 iulie 2021, consumul de energie electrica realizat de la respectiva data se factureaza de catre furnizorii de ultima instanta cu un pret egal cu pretul din oferta de serviciu universal in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2021", se mai prevede in document.Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, la inceputul saptamanii, ca ANRE modifica Ordinul care prevedea ca toti consumatorii care nu au contracte pe piata concurentiala vor fi trecuti automat in piata serviciului universal, daca nu modifica contractele in 30 de zile. Perioada de preschimbare a contractelor urmeaza a fi prelungita pana la 30 iunie.CITESTE SI: