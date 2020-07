Ministrul Economiei, Virgil Popescu: Evolutia cazurilor de coronavirus nu ma face sa fiu optimist cu privire la redeschiderea restaurantelor

El a mai spus, intr-o emisiune la Digi 24, ca mai intai trebuie respectate regulile la terase, fiind un risc mare daca aceleasi reguli care nu sunt respectate la terase sa nu fie respectate nici in restaurante.Ministrul a subliniat ca nu sustine inchiderea teraselor, dar, daca nu vor fi respectate regulile, prima masura ar fi limitarea, prin inchiderea lor dupa orele 22-23."Vom vedea peste doua saptamani" a mai precizat ministrul cu privire la deschiderea restaurantelor, confirmand ca de la 1 august se va lua iar in discutie acest aspect. A spus si "mi-e teama" acum in ceea ce priveste deschiderea restaurantelor.Ministrul Economiei a afirmat ca a pregatit deja setul de reguli pentru deschiderea restaurantelor, insa nu este deloc optimist in aceasta privinta."Am avut intalnire cu HoReCa, avem pregatite regulile pentru deschiderea restaurantelor in interior, din pacate evolutia cazurilor nu ma face sa fiu optimist in privinta deschiderii in interior a restaurantelor. Trebuie sa ne convingem ca oamenii respecta regulile pe terase, in exterior, apoi putem discuta si de deschiderea restaurantelor in interior. Nu are sens, nu are logica sa deschidem restaurantele in interior, in conditiile in care nu se respecta regulile in exterior, unde transmisia este mult mai greu de facut", a explicat Virgil Popescu.Ministrul Economiei a mai declarat ca evaluarile privind o eventuala relaxare se fac din doua in doua saptamani."Evaluam din doua in doua saptamani. Evolutia cazurilor nu ne arata ca este momentul unei noi relaxari. 1 august este urmatorul jalon", a mentionat Popescu.