Semnal de alarma tras de ministrul Energiei: Sunt furnizori care nu mai pot onora contractele

"S-au intamplat si fenomene foarte ciudate - si o sa spun mereu acest lucru si sa vedem ce se intampla, pentru ca nu e normal sa fie asa - sunt furnizori care au mers la clientul casnic, au incheiat contracte, dar in spate nu au avut achizitie de energie electrica si acuma se gandesc ca nu mai pot sa onoreze contractele. Clientii raman in serviciul universal, dar practica pe care o fac acestia nu e normala. Am niste nume, dar nu as vrea sa dau nume pentru ca nu e normal sa le fac publice in momentul de fata. Eu sper sa fie o investigatie si sa oprim acest fenomen", a declarat Virgil Popescu, miercuri seara, la Digi 24.Ministrul a precizat ca aceste companii au inceput sa rezilieze contractele atat pe cele incheiate cu clientii casnici, cat si pe cele incheiate cu cei industriali."Exista piata serviciului universal si nimeni nu ramane fara energie, dar te insala, te pacaleste, este o inselaciune sa vand ceea ce nu am", a precizat Popescu.El a anuntat ca, daca va fi nevoie, se vor face modificari legislative astfel incat firme care nu au achizitii de energie efectuate sa nu poata incheia contracte, pentru ca acestea sa nu poata vinde ceea ce nu au de fapt."Am solicitat public o investigatie pe acest subiect. Consiliul Concurentei, prin vocea presedintelui, a spus ca se va uita pe acest aspect", a mai spus ministrul."Daca au vandut energie catre clienti fara sa aiba in spate achizitie de energie electrica, asa cum trebuia in mod normal, sa incheie contractul de achizitie la sfarsitul anului trecut, cand erau alte preturi si sa vanda aceasta energie electrica la clientii casnici in cursul anului 2021, atunci nu ar trebui sa fie nicio scumpire. Daca nu au facut acest lucru, ii asigur ca ne vom uita foarte atent pe achizitiile lor si s-ar putea sa fie foarte amendati. Eu sunt foarte ferm in acest lucru, nu te poti juca cu piata de energie electrica si sunt adeptul masurilor suficient de dure, inclusiv a ridicarii licentei", a adaugat ministrul Energiei. Virgil Popescu a afirmat ca mai exista o a doua situatie in piata de energie, si anume cea semnalata de mari clienti industriali, in care companii furnizare au incheiat un contract cu penalitati, iar furnizorii au reziliat contractele preferand sa vanda energia pe piata zilei urmatoare, la un pret mai mare, el spunand ca nu considera drept "corect" acest comportament.Ministrul a vorbit si despre preturile de pe piata , marturisind ca nu crede ca va fi o majorare, de la 1 iulie, a pretului energiei electrice."In continuare este oferta Hidroelectricii, care este mentinuta cu certitudine pana la 1 iulie, care este mai mica decat oferta lor de anul trecut si cred ca mai exista si alti furnizori privati care au oferta la fel de buna ca cea de anul trecut sau chiar un pic mai mic", a explicat el. Ministrul le-a recomandat romanilor sa consulte comparatorul de pret de pe site-ul ANRE "Pretul pe care l-am vazut pe mai multe facturi, intre 65 si 70 de bani (pe kW ora - n.r.). Evident, cine a incheiat contracte in urma cu un an de zile in piata concurentiala are si 60, are si 58 (de bani/kWh - n.r.). E in functie cum ai reusit sa inchei contractul. Poate daca anul trecut te gandeai la acest lucru, ca oricum se anunta liberalizarea, si incheiai contractul, aveai un pret mult mai bun", a mai aratat ministrul.