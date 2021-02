Ministrul Energiei, despre termenul pana la care minerii care nu vor sa iasa din subteran isi vor primi salariile: "Trebuie sa se stie"

Ministrul Energiei anunta ca "mai devreme de data de 26 februarie" minerii care nu si-au luat salariile vor primi banii, care vor fi asigurati din Fondul de Garantare a creantelor salariale gestionat de Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca. Acesta a precizat ca din acest fond vor fi asigurate "drepturile salariale" ale minerilor.Intr-o interventie telefonica avuta duminica la Antena 3, ministrul Energiei afirma ca este nevoie de o solutie pe termen lung pentru Complexul Energetic Hunedoara, aflat in insolventa de aproape doi ani."Trebuie sa se stie: Complexul Energetic Hunedoara, din 2019, este in insolventa, intr-o procedura lunga de reorganizare si cu un ajutor de stat care trebuie returnat in urma unei decizii a Comisiei Europene. Vechea guvernare a dat un ajutor de stat care a fost ilegal consumat si trebuie returnat. Sunt datorii foarte mari catre furnizori. (...) Ceea ce facem noi acum este o solutie pe termen scurt pentru ca oamenii sa-si primeasca salariile", a declarat ministrul Energiei intr-o interventie telefonica la Antena 3.Virgil Popescu avanseaza ideea infiintarii a doua societati, una administrata de autoritatile locale si cealalta administrata la nivelul Guvernului, el explicand ca, la acest moment, ministerul de resort nu are parghii pentru a actiona din cauza situatiei legate de "birocratia juridica" pe care o implica administrarea companiei de catre un administrator judiciar.Ministrul a facut un apel catre mineri sa incheie protestul, sa iasa din subteran si sa reia furnizarea carbunelui, amintind ca in urma protestului termocentrala de la Mintia este oprita iar orasul Deva este decuplat de la energie termica si apa calda.Zeci de mineri de la mina Lupeni sunt blocati duminica, pentru a sasea zi consecutiv, in mina Lupeni, ei protestand astfel fata de faptul ca nu si-au primit salariile la timp.Pe de alta partea, duminica dupa amiaza in fata sediului exploatarii miniere de la Lupeni s-au adunat mineri veniti de la alte mine, dar si localnici si membri ai familiilor minerilor.Protestatarii a strigat: "Hotii! Hotii!", Unitate!", "Minerii si Valea si-au pierdut rabdarea" si "Rusine sa va fie!".