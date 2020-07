Ministrul Energiei, Virgil Popescu: Romgaz si Hidroelectrica trebuie sa intre pe piata de furnizare catre clientii casnici

"Sunt foarte dezamagit de compania Romgaz, care este producator de gaze si nu a inteles pana acum ca, daca ramane doar la stadiul de producator de gaze si vanzator agro de gaze, pierde piata. I-am avertizat in privat ca nu e normal ca o companie a statului sa vanda cu 90 de lei gazul catre clientul casnic.Am gaz , am capacitate, am tot ce imi trebuie si pot sa vand la clientul casnic. Romgaz din pacate are o politica comerciala foarte proasta si o afirm cu toata taria. Lucrurile acestea nu pot sa mai mearga asa Le-am spus de atatea ori ca e momentul sa intre pe aceasta piata de furnizare. Vad ca au o reticenta in a face acest lucru. Inseamna ca trebuie sa faca niste schimbari acolo in politica lor comerciala", a precizat, marti seara, Virgil Popescu, la Digi 24.El sustine ca o situatie similara este si la Hidroelectrica, companie care ar trebui sa invete din lectia liberalizarii gazelor naturale, pentru ca la 1 ianuarie 2021 se va intampla acest lucru si pe piata energiei electrice."La fel pe piata de energie electrica avem un mare producator, Hidroelectrica. Vad in continuare ca nu intra pe piata clientilor casnici. Trebuie sa invete din lectia aceasta de liberalizare la gaze naturale, pentru ca la 1 ianuarie ne asteapta liberalizarea la energie electrica. E acelasi fenomen, de ce sa vand mai ieftin unui furnizor care sa vanda la randul lui mai scump unui consumator casnic, decat sa nu vand eu direct la consumatorul casnic si imi asigur o maximizare a pretului. Evident ca voi vinde mai mult decat i-as vinde furnizorului. Vad si acolo aceeasi politica comerciala proasta. Nu inteleg acest lucru. Probabil ca si rabdarea mea are o limita si probabil ca daca nu se schimba nimic vom lua masuri", a avertizat ministrul.Intrebat ce va face efectiv in cazul acestor companii, Popescu a precizat ca va impune indicatori clari pentru intrarea pe piata de furnizare catre clienti casnici, iar cine "nu-i respecta, pleaca"."Vom intra prin parghiile pe care le avem, prin Adunarea Generala, prin Consiliul de Supraveghere si vom face schimbari efectiv. Vom impune in primul rand schimbarea contractelor de mandat si vom pune indicatori clari pentru intrarea pe piata de furnizare catre clienti casnici. Nu-i respecta, pleaca. Nu se poate sa fii obisnuit de ani si ani de zile, ca tu, mare producator, sa nu intri pe piata de furnizare catre clienti casnici. Sa lasi piata de furnizare catre jucatori care isi fac intre ei jocurile, cum avem in gaze doi mari jucatori, care au peste 90%. Ganditi-va ca, daca si Romgaz era acolo, poate nu se mai intampla acest lucru. Poate le era teama ca intra Romgaz si le pierde piata si scadeau ei. Mie mi se pare lucrul acesta pe care il fac si Romgaz si Hidroelectrica ca o intelegere tacita intre toti, ca s-au obisnuit sa vanda angro mult la cativa ca sa nu faca efort. Nu mai merge. Nu merge, cel putin cu mine ca ministru nu o sa le mearga", a adaugat Virgil Popescu.