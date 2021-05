Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, transmite ordonatorilor de credite ca trebuie sa fie prudenti cu volumul cheltuielilor

"Executia bugetara din primele patru luni ale anului 2021 continua trend-ul pozitiv inregistrat de la inceputul anului si valideaza prognozele de crestere economica ale institutiilor internationale. Este in continuare nevoie de disciplina si fac apel la toti ordonatorii de credite sa mentina o atitudine prudenta in ceea ce priveste volumul cheltuielilor bugetare.Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, avem o crestere a veniturilor insotita de o crestere a investitiilor, concomitent cu o majorare accentuata a ponderii proiectelor finantate din fonduri nerambursabile, la 52,3% din totalul cheltuielilor pentru investitii. Cheltuielile totale au crescut cu 11,3%, in special datorita cresterii semnificative a cheltuielilor de investitii, in timp ce celelalte cheltuieli, inclusiv cele de personal, au avut un ritm mai lent de crestere, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Deficitul bugetar scade cu 0,73 pp din PIB fata de primele patru luni ale anului 2020", scrie ministrul Finantelor pe Facebook In perioada ianuarie - aprilie 2021, veniturile Bugetului General Consolidat au insumat 118,39 miliarde de lei, cu 20,6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut. Majoritatea categoriilor de incasari au inregistrat evolutii nominale pozitive, cele mai pronuntate inregistrandu-se in cazul TVA, contributiilor de asigurari, fondurilor europene si impozitelor pe proprietate, potrivit datelor publicate joi de ministerul de resort.Cheltuielile pentru investitii in primele patru luni ale anului au fost in valoare de 13,13 miliarde de lei, in crestere cu 3,17 miliarde de lei (+31,8%) comparativ cu perioada similara a anului trecut (9,96 miliarde lei). Mai mult de jumatate din acestea au fost finantate din fonduri externe nerambursabile.Potrivit datelor MF, deficitul bugetului general consolidat a urcat la 1,81% din Produsul Intern Brut (PIB), dupa patru luni din acest an, in crestere semnificativa fata de primele trei luni, cand executia bugetara s-a incheiat cu un deficit de 1,28% din PIB.Executia bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 20,70 miliarde de lei, in scadere fata de deficitul de 26,82 miliarde de lei (2,54% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020.Masurile cu caracter exceptional pentru diminuarea efectelor negative ale pandemiei Covid-19 asupra economiei au continuat, generand plati cu caracter exceptional in valoare de 4,91 miliarde de lei.Tinta de deficit bugetar pentru acest an este 7,16% din PIB, pe cash.