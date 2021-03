Ministrul Finantelor: Suntem pe o traiectorie fiscal-bugetara sustenabila

"In ultimul raport publicat, Banca Mondiala a ajustat pozitiv prognoza de crestere pentru Romania in anul 2021, de la 3,5% in luna ianuarie, la 4,3%. Acest lucru dovedeste inca o data ca premisele constructiei bugetare pe anul in curs sunt corecte si ca suntem pe o traiectorie fiscal-bugetara sustenabila. Banca Mondiala a reevaluat prognoza de crestere pentru anul curent luand in calcul faptul ca masurile adoptate de Guvern pentru sprijinirea mediului privat si a populatiei, de 4,4% din PIB, au avut rezultate mai bune decat asteptarile initiale, in ciuda spatiului fiscal limitat", a precizat ministrul Finantelor.