Ministrul Justitiei: "In niciun stat care functioneaza pe principii sanatoase nu poate pensia sa depaseasca salariul"

Declaratiile au fost facute dupa intalnirea avuta cu ministrul Muncii, Raluca Turcan , si reprezentanti ai sistemului judiciar pe tema pensiilor magistratilor."Salut deschiderea reprezentantilor sistemului judiciar de a participa la aceasta discutie. Au fost chestiuni concrete pe care le-am abordat. Sunt recunoscute anumite probleme care exista in legislatie si care trebuie, as pune eu, grabnic corectate. In cadrul acestei formule, intr-un dialog absolut normal intre Guvernul Romaniei, intre ministerele care au legatura cu acest subiect si sistemul judiciar putem gasi aceste solutii. Conturam principiile (...), in primul rand corectam aceste situatii. Recunoastem faptul ca in niciun stat care functioneaza pe principii sanatoase nu poate pensia sa depaseasca cuantumul salariului", a declarat Stelian Ion la Ministerul Justitiei.Ministrul Justitiei a precizat ca se doreste stimularea ramanerii in profesie a magistratilor, pentru ca exista "o mare problema pe partea de personal".