Ministrul Mediului a testat noul model de la Dacia 100% electric: "Am ramas placut impresionat"

Ministrul spera ca tichetul acordat prin Programul Rabla Clasic si aparitia noului model "sa porneasca cu adevarat revolutia masinilor electrice in Romania si sa scoatem astfel poluarea din orase"."Chiar daca Vinerea Verde este abia maine, ministrul Tanczos Barna, a renuntat si astazi la masina cu motor termic pentru a veni la serviciu. Demnitarul a testat, in aceasta dimineata Dacia Spring, noul model 100% electric al brandului auto national", a anuntat Ministerul Mediului."Modelul electric al celor de la Dacia ofera exact ceea ce promite, este o masina ideala pentru transportul urban sau naveta pe distante medii si, cel mai important, este un model cu emisii zero. Ma bucur ca, in sfarsit, un mare producator auto ofera un model 100% electric la un pret accesibil cat mai multor clienti. Si sper ca acest element, coroborat cu ecotichetul pe care il oferim prin Programul Rabla Plus, care reduce, practic, la jumatate pretul masinii, sa porneasca cu adevarat revolutia masinilor electrice in Romania si sa scoatem astfel poluarea din orase", a declarat ministrul Barna Tanczos.