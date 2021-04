Ministrul Economiei anunta ca "infama declaratie de beneficiar real" va fi eliminata: Este o sarcina birocratica inutila si exagerata impotriva antreprenorilor"

"Ieri am avut o intalnire cu doamna Isabel Rauscher, ambasadorul Austriei in Romania. Ne-am intalnit pentru a discuta bunele practici ale Austriei in ce priveste mediul de afaceri, mai ales in relatia dintre antreprenori si autoritatile statului. Unul dintre subiectele principale pe care le-am discutat a fost infama declaratie de beneficiar real: o sarcina birocratica inutila si exagerata impotriva antreprenorilor, prin care ii obligam sa declare, in aproape 10 pagini, informatii pe care statul le are deja.Anul trecut am eliminat aceasta declaratie inutila (prin legea 108/2020), insa a fost reintrodusa recent in parlament. Pretextul? Temerea de un asa-zis infringement. Adevarul este ca nu exista nici un infringement, iar legea prin care am eliminat declaratiile inutile anul trecut nu a reinventat roata: a preluat bunele practici ale altor tari, care nu muta raspunderea si povara pe antreprenori si nu implementeaza directivele in cel mai lenes si draconic mod posibil", a scris, sambata, ministrul Economiei pe pagina sa de Facebook El a subliniat ca intentioneaza sa implementeze cat mai multe reforme in sprijinul antreprenorilor din Romania, iar Austria este un exemplu de bune practici in acest sens."Austria este un astfel de exemplu de bune practici, plasandu-se la peste 25 de pozitii in fata Romaniei la usurinta de a face afaceri, conform Bancii Mondiale. Vrem sa implementam cat mai multe reforme in sprijinul antreprenorilor din Romania si vrem sa invatam de la cei mai buni. Suntem norocosi sa avem astfel de parteneri in Europa si nu exista nici un motiv pentru care Romania sa nu adopte modelele lor, dovedit mai bune. Iar declaratia de beneficiar real este un exemplu perfect. Vom reveni asupra legii si vom elimina din nou aceasta povara inutila", a precizat Nasui.De asemenea, seful de la Economie a anuntat in aceeasi postare ca a publicat stadiul platilor pentru IMM Recover si pentru Start-up Nation, mentionand ca nu exista finantare pentru 500 de milioane de euro din aceste masuri."Tot ieri am publicat stadiul platilor pentru IMM Recover si pentru Start-up Nation. Dupa cum stiti, in fiecare vineri, publicam transparent si deschis toate informatiile legate de aceste plati. Asta inseamna normalitate. Toate le regasiti aici: https://bit.ly/32nKh4w, https://bit.ly/3dohG5d si https://bit.ly/3mTqtPQ.Inca nu avem finantare pentru 500 de milioane de euro din aceste masuri. Pana cand se programeaza React-EU, sau alta facilitate europeana din care sa finantam aceste masuri, ritmul va incetini in saptamanile urmatoare. Aceste masuri ar fi trebuit sa aiba finantare in momentul in care au fost incepute. Adica anul trecut. N-au avut. Situatia aceasta am explicat-o in luna ianuarie cand impreuna cu Cristian Ghinea cautam (si vom gasi) solutii pentru finantarea promisiunilor", a mai scris ministrul Economiei pe reteaua de socializare.