Turcan: Anul acesta, in jur de 270.000 de lucratori din Romania vor merge sa munceasca in Germania

"Se estimeaza ca, anul acesta, in jur de 270 000 de lucratori din Romania vor merge sa munceasca in Germania. Suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca adecvate. Acesta a fost subiectul discutiei pe care am purtat-o ieri cu Ministrul Muncii din Germania, dl. Hubertus Heil.Cu aceasta ocazie, i-am prezentat ministrului german pasii pe care i-am facut pana acum pentru a ne asigura ca romanii care pleaca sa lucreze in Germania sunt bine informati, prin campania pe care am derulat-o pana acum prin institutiile care tin de Ministerul Muncii, dar si cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne si al Ministerului Transporturilor", a mentionat Turcan.Ministrul de resort a adaugat ca modificarile legislative care au in vedere protejarea romanilor care merg la munca in strainatate vor fi incluse intr-un act normativ ce urmeaza sa fie adoptat in sedinta de Guvern, de saptamana viitoare."Apreciez in mod deosebit deschiderea pe care a aratat-o omologul meu si eforturile pe care partea germana le-a facut in ultima perioada pentru a corecta vulnerabilitatile care au existat in trecut in relatia cu lucratorii romani.Partea germana a operat deja modificari legislative, prin adoptarea Actului privind inspectia in domeniul sanatatii si securitatii la locul de munca. Astfel, in industria carnii au fost eliminate subcontractarea si folosirea agentilor de munca temporara. De asemenea, a crescut numarul inspectiilor in domeniul sanatatii si securitatii la locul de munca", a punctat ministrul Muncii.De asemenea, Turcan a sustinut ca, in perioada urmatoare, sunt luate in calcul si alte prevederi importante in ceea ce priveste asigurarile de sanatate ale lucratorilor, precum si masuri suplimentare de protectie.