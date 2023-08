Muncitorii din strainatate aduc mai multi bani in Romania decat absolventii de facultate

Muncitorii romani fara studii superioare, care lucreaza in strainatate, trimit mai multi bani in tara decat absolventii de facultate.

Astfel, doar 13,1% dintre cei care lucreaza in Spania sunt absolventi de studii superioare, in timp ce in Italia procentul acestora ajunge la 9,8%, scrie Ziarul Financiar, in editia de luni.

Muncitorii romani care lucreaza in Spania au trimis anul trecut in tara mai bine de 2 miliarde de euro, in timp ce conationalii nostri care muncesc in Italia au transferat in Romania cca. 1,3 miliarde de euro, in 2007.

Cumulat, banii trimisi de romanii din Italia si Spania reprezinta 67% din totalul remiterilor, care au ajuns anul trecut la 4,9 miliarde de euro. Si asta in conditiile in care majoritatea celor care muncesc in aceste doua tari nu au studii superioare.

Pe de alta, romanii din Canada, care au cel mai ridicat nivel de educatie, 53,9% dintre acestia fiind absolventi de studii superioare, au trimis in tara doar 23 de milioane de euro in 2005 si sub 20 de milioane de euro anul trecut.

Remiterile romanilor din Elvetia, in randul carora aproximativ jumatate au terminat facultatea, au fost de 29 mil. euro in 2007 si de 27 mil. euro in 2005.

Astfel, un roman care lucreaza in Italia a trimis in 2005 aproximativ 13.500 de euro in tara, in timp ce unul din Canada a trimis doar 374 de euro.

Asadar, se observa ca, pe masura ce nivelul de educatie al emigrantilor scade, valoarea sumelor transferate in Romania creste.

Potrivit unor estimari neoficiale, aproximativ 2 milioane de romani lucreaza in strainatate la ora actuala.