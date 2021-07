Nereguli descoperite de Ministerul Economiei la IPROCHIM, urmate de o sesizare penala: Bunuri inchiriate la 0,1 euro pe metrul patrat, intr-o zona in care pretul ajunge la 8,5 euro

Astfel, compania a inchiriat bunuri ale societatii la un pret de 0,1 euro pe metrul patrat pentru teren si 0,6 euro pe metrul patrat pentru cladire, undeva pe Calea Plevnei, unde pretul aproximativ de inchiriere in zona varia, in 2011, intre 4 si 8,5 euro pe metrul patrat in cladire. Aspectele constatate in urma controlului fac obiectul formularii unei sesizari penale ce va fi inaintata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. IPROCHIM S.A. a fost infiintata in anul 1948 ca institut de inginerie chimica specializat in elaborarea documentatiilor tehnice si economice necesare pentru dezvoltarea industriei chimice si petrochimice din Romania. A proiectat majoritatea platformelor chimice din Romania: Amonil Slobozia, Arpechim Pitesti, Doljchim, Petromidia Navodari, Nitramonia Fagaras, Donau Chem Turnu Magurele, Sinteza Oradea, Policolor Bucuresti. In martie 1991, Iprochim a devenit o societate pe actiuni."In urma unui control efectuat de o echipa desemnata de ministrul Economiei a fost identificata la SC IPROCHIM SA o serie de neconformitati legate in principal de incheierea si derularea unor contracte inchiriere a unor spatii (teren si constructie) aflate in proprietatea societatii din subordinea Ministerului Economiei. Aceste contracte au fost semnate in luna iunie 2011 , de catre factorii decizionali de la acea vreme, pentru o perioada de 10 ani, angajand astfel, societatea intr-o relatie contractuala defavorizata sub mai multe aspecte, in special cu privire la pretul la care au fost inchiriate bunurile societatii respectiv 0,1 euro pe metrul patrat pentru teren si 0,6 euro pe metrul patrat pentru cladire. Mentionam ca locatiile sunt pe Calea Plevnei, unde pretul aproximativ de inchiriere in zona varia, in 2011, intre 4 si 8,5 euro pe metrul patrat in cladire", a informat Ministerul Economiei.Partile au estimat ca la data semnarii contractului suprafata utila a spatiului inchiriat era de 3.000 de metri patrati suprafata utila, insa suprafata exacta, urma sa fie determinata exact, printr-o expertiza."Astfel, la incheierea contractelor respective, conducerea nu a urmarit introducerea unor clauze, care sa apere interesul legitim al societatii, mai cu seama ca acest Institut isi desfasoara activitatea ca societate pe actiuni, ce ar fi trebuit sa se orienteze spre maximizarea profitului, in scopul eficientizarii activitatii si a cresterii valorii activelor detinute. Societatea comerciala care a obtinut spatiile respective s-a obligat la efectuarea unei investitii in cuantum de 756.000 de euro in termen de 5 ani, constand in lucrari de amenajare, decopertari, demolari, refacerea instalatiilor etc", mai arata ministerul.Cu toate acestea, la finalizarea lucrarilor respective s-a constatat de catre Corpul de control lipsa diligentelor depuse de IPROCHIM, prin nedesemnarea unor persoane, care sa constate pe baza unui proces verbal realitatea/valoarea lucrarilor de amenajare/renovare efectuate de locatar. Astfel SC IPROCHIM SA si-a asumat un raport de expertiza incheiat de un expert cooptat la solicitarea si pe cheltuiala locatarului investitor, si implicit consecintele juridice generate de aici."Aspectele constatate cu privire la incheierea/continutul/derularea acestor contracte fac obiectul formularii unei sesizari penale ce va fi inaintata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in temeiul art. 291 alin. (1) din Codul de procedura penala. In acest context, constatarile ce vizeaza aspectele de natura penala nu pot face obiectul informarii de presa, intrucat faza de urmarire penala este o faza nepublica a procesului penal in conformitate cu prevederile art. 285 alin. (2) din Codul de procedura penala", mai arata Ministerul Economiei.Controlul a fost initiat dupa ce informatii despre spatiul inchiriat de IPROCHIM unei clinici private, care apoi ar fi amenajat si o parcare in curtea instititutului, fara acordul acestuia, au aparut in contextul unui dosar instrumentat de DIICOT.