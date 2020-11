Nicusor Dan: Planul de Redresare inseamna imbunatatirea conditiilor de viata ale romanilor

CITESTE SI:

"Romania are in fata o uriasa oportunitate, ea inseamna efectiv imbunatatirea conditiilor de viata ale romanilor. Asa cum a aratat in detaliu domnul ministru (Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene) exista o componenta foarte importanta in program care se duce in dezvoltarea oraselor. Deja sunt alocati 100 milioane euro pe sanatate, ceea ce inseamna echipamente pentru spitalele bucurestene. Deja am vorbit de 200 milioane euro pentru modernizarea retelei de transport a energiei termice, carora li se adauga 300 milioane euro fonduri europene din bugetul 2021-2027", a declarat Nicusor Dan la lansarea in dezbatere public a PLanului National de Redresare si Rezilienta.Acesta a mai vorbit si de investitii in infrastructura de transport, in doua noi linii de metrou in Bucuresti."Vorbim de mediu, pentru ca poluarea si mediul sunt principalele probleme ale bucurestenilor, dincolo de problema termiei. Vorbim de eficienta energetica a cladirilor si exista un capitol dedicat acestei probleme", a mai afirmat edilul.Acesta a reiterat faptul ca pentru Bucuresti, dar si pentru marile orase din Romania acest PNRR e o uriasa oportunitate."Pentru ca noi sa folosim aceasta oportunitate e nevoie de colaborare, pentru ca multi ani de zile ea a lipsit. Sunt fericit ca am avut o colaborare corecta, directa, rapida, profesionista cu Guvernul Romaniei si voi fi foarte fericit si deschis ca ea sa continue dupa alegerile parlamentare. Romania are nevoie de un Guvern pragmatic, pro-dezvoltare, pro-business, proeuropean si prin tot ce a facut chiar in pregatirea acestui PNRR si ce propune pentru executarea acestui program sunt convins ca Guvernul Orban va face ca toate aceste proiecte sa devina realitate. Din partea Bucurestiului va asigur de toata colaborarea noastra viitoare pentru tot ce inseamna lucruri bune pentru bucuresteni", a afirmat Nicusor Dan.