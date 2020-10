Nobelul pentru Economie, atribuit americanilor Paul Milgrom si Robert Wilson pentru inventarea de noi formate de licitatii

Cei doi au primit premiul pentru "imbunatatiri ale teoriei licitatiilor si inventarea de noi formate de licitatii", potrivit nobelprize.org."Laureatii de anul acesta, Paul Milgrom and Robert Wilson, au studiat cum functioneaza licitatiile. De asemenea, ei au folosit ideile lor pentru a realiza noi formate de licitatii pentru bunuri si servicii dificil de vandut in modul traditional, precum frecventele radio. Descoperirile lor au adus beneficii vanzatorilor, cumparatorilor si platitorilor de taxe din toata lumea", se spune in motivarea acordarii premiului."Laureatii premiului pentru Stiinte Economice de anul acesta au pornit de la teoriile fundamentale, iar apoi au folosit rezultatele lor in domeniul practicii, acestea raspandindu-se la nivel global. Descoperirile lor au adus mari beneficii societatii", a spus Peter Fredriksson, presedintele Comisiei pentru Premiile Nobel.Premiul pentru economie a fost ultimul din cele sase Nobel-uri acordate in 2020.